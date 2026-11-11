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Нападнут Џозеф Бајден

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АТВ редакција
11.11.2026 07:25

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Предсједник Џо Бајден чека да се обрати о спољној политици у Стејт департменту у Вашингтону, 13. јануара 2025. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Susan Walsh, File

Бивши амерички предсједник Џозеф Бајден нападнут је и гађан предметима током ненајављене посјете главном граду Ирске Даблину, а према наводима ирских и британских медија, двије особе су ухапшене.

Бајден (83) је допутовао у Даблин са супругом како би присуствовао церемонији на којој је његов син Хантер Бајден на Тринити колеџу одликован златном медаљом за “изузетан допринос јавној дебати”.

Публика негативним овацијама дочекала Бајдена

Бивши амерички предсједник сједио је у првом реду свечане сале током уручења признања.

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Његов долазак није био најављен, али је публика, чим га је примијетила, реаговала бурним аплаузом.

Током разговора са публиком након говора, Хантер Бајден описао је израелско бомбардовање Појаса Газе као "масовно убијање", наводећи да је оно што се догађа у Гази потпуно погрешно и неоправдано.

Он је такође стао у одбрану свог оца, оцијенивши да је доносио најбоље одлуке на основу информација којима је у том тренутку располагао.

Демонстранти гађали Бајдена док је улазио у аутомобил

Након церемоније, породицу Бајден испред колеџа дочекали су пропалестински демонстранти, који су протестовали због подршке коју је бивши амерички предсједник пружао Израелу током свог мандата.

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Поједини демонстранти бацали су неидентификоване предмете на Бајдена, а полиција је интервенисала употребом бибер-спреја и ухапсила двије особе, преносе британски медији.

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Тагови :

Џозеф Бајден

Напад

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