Нападнут Џозеф Бајден

Аутор:АТВ редакција
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Бивши амерички предсједник Џозеф Бајден нападнут је и гађан предметима током ненајављене посјете главном граду Ирске Даблину, а према наводима ирских и британских медија, двије особе су ухапшене.
Бајден (83) је допутовао у Даблин са супругом како би присуствовао церемонији на којој је његов син Хантер Бајден на Тринити колеџу одликован златном медаљом за “изузетан допринос јавној дебати”.
Бивши амерички предсједник сједио је у првом реду свечане сале током уручења признања.
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Његов долазак није био најављен, али је публика, чим га је примијетила, реаговала бурним аплаузом.
Током разговора са публиком након говора, Хантер Бајден описао је израелско бомбардовање Појаса Газе као "масовно убијање", наводећи да је оно што се догађа у Гази потпуно погрешно и неоправдано.
Он је такође стао у одбрану свог оца, оцијенивши да је доносио најбоље одлуке на основу информација којима је у том тренутку располагао.
Након церемоније, породицу Бајден испред колеџа дочекали су пропалестински демонстранти, који су протестовали због подршке коју је бивши амерички предсједник пружао Израелу током свог мандата.
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Поједини демонстранти бацали су неидентификоване предмете на Бајдена, а полиција је интервенисала употребом бибер-спреја и ухапсила двије особе, преносе британски медији.
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