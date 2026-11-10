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Пентагон одобрио градњу сталне базе у Пољској

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АТВ редакција
10.11.2026 22:27

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Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Пентагон је пристао на изградњу сталне базе за америчке трупе у Пољској, изјавио је пољски министар одбране Владислав Косињак-Камиш.

"Добили смо зелено свјетло од Пентагона за сталну америчку војну базу у Пољској. Преглед америчких снага у Европи је при крају и све се креће у правом смјеру", написао је Косињак-Камиш на "Иксу".

Он је тренутно у посјети САД, гдје је разговарао са америчким министром одбране Питером Хегсетом.

"Министар Хегсет и замјеник премијера Косињак-Камиш потписали су изјаву о намјери о јачању сарадње намјенске индустрије којом ће ово снажно партнерство у области одбране бити настављено", наводи се у саопштењу Пентагона о том састакну.

Пољска је почетком јуна званично предложила да САД успоставе сталну војну базу на њеној територији. Средином септембра, предсједник САД Доналд Трамп рекао је да би одлука о локацији базе ускоро могла да буде објављена.

Замјеник пољског министра одбране Цезари Томчик изјавио је почетком октобра да су САД оквирно одабрале локацију за базу на западу Пољске, преноси Срна.

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Тагови :

Пентагон

Вашингтон

Пољска

Војна база

Доналд Трамп

Америка

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