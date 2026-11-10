Пентагон одобрио градњу сталне базе у Пољској

Аутор:АТВ редакција
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Пентагон је пристао на изградњу сталне базе за америчке трупе у Пољској, изјавио је пољски министар одбране Владислав Косињак-Камиш.
"Добили смо зелено свјетло од Пентагона за сталну америчку војну базу у Пољској. Преглед америчких снага у Европи је при крају и све се креће у правом смјеру", написао је Косињак-Камиш на "Иксу".
Он је тренутно у посјети САД, гдје је разговарао са америчким министром одбране Питером Хегсетом.
"Министар Хегсет и замјеник премијера Косињак-Камиш потписали су изјаву о намјери о јачању сарадње намјенске индустрије којом ће ово снажно партнерство у области одбране бити настављено", наводи се у саопштењу Пентагона о том састакну.
Пољска је почетком јуна званично предложила да САД успоставе сталну војну базу на њеној територији. Средином септембра, предсједник САД Доналд Трамп рекао је да би одлука о локацији базе ускоро могла да буде објављена.
Замјеник пољског министра одбране Цезари Томчик изјавио је почетком октобра да су САД оквирно одабрале локацију за базу на западу Пољске, преноси Срна.
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