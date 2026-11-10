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Кушнер: Први дан разговора био конструктиван

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АТВ редакција
10.11.2026 20:49

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Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Џаред Кушнер (други здесна) говори током консултативног састанка представника САД, Украјине и чланица ЕУ, уочи трилатералних преговора Украјине, САД и Русије у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима, у уторак, 10. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

Специјални изасланик САД Џаред Кушнер изјавио је да је први дан разговора представника САД, Русије и Украјине у Абу Дабију био конструктиван и фокусиран на аранжмане из домена безбједности.

"Охрабрени смо данашњим конструктивним дискусијама. Према упутству предсједника Доналда Трампа, радимо на окончању овог разарајућег рата и успостављању безбједносних аранжмана неопходних за суверену, безбједну и просперитетну Украјину и трајни мир широм Европе", написао је Кушнер на "Иксу".

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Трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржавају се у Абу Дабију данас и сутра.

Извор из руске преговарачке делегације рекао је раније агенцији РИА "Новости" да ће разговори бити фокусирани на кључне аспекте формирања нове континенталне безбједносне архитектуре. Украјинско рјешење је једна од тема на дневном реду, преноси Срна.

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