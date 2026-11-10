Кушнер: Први дан разговора био конструктиван

Аутор:АТВ редакција
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Специјални изасланик САД Џаред Кушнер изјавио је да је први дан разговора представника САД, Русије и Украјине у Абу Дабију био конструктиван и фокусиран на аранжмане из домена безбједности.
"Охрабрени смо данашњим конструктивним дискусијама. Према упутству предсједника Доналда Трампа, радимо на окончању овог разарајућег рата и успостављању безбједносних аранжмана неопходних за суверену, безбједну и просперитетну Украјину и трајни мир широм Европе", написао је Кушнер на "Иксу".
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Договор је постигнут: Важан резултат преговора у Абу Дабију
Трилатерални преговори Русије, САД и Украјине одржавају се у Абу Дабију данас и сутра.
Извор из руске преговарачке делегације рекао је раније агенцији РИА "Новости" да ће разговори бити фокусирани на кључне аспекте формирања нове континенталне безбједносне архитектуре. Украјинско рјешење је једна од тема на дневном реду, преноси Срна.
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