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Танкер се запалио након удара у поморску мину

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АТВ редакција
10.11.2026 19:21

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Танкер за превоз нафте запалио се након што се активирала поморска мина у Ормуском мореузу, саопштено је из Иранске револуционарне гарде, а преноси иранска државна телевизија.
Фото: X/printscreen

Танкер за превоз нафте запалио се након што се активирала поморска мина у Ормуском мореузу, саопштено је из Иранске револуционарне гарде, а преноси иранска државна телевизија.

Још два танкера запалила су се раније током дана након што су наишли на поморске мине у овом мореузу, наводи се у саопштењу.

Иран је упозорио бродове да не плове неодобреним рутама у Ормуском мореузу и напоменуо да пролазак овом важном поморском рутом мора да се одвија у договору са Техераном, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

погођен танкер

Сукоб

Иран

Техеран

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