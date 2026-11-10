Танкер се запалио након удара у поморску мину

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Танкер за превоз нафте запалио се након што се активирала поморска мина у Ормуском мореузу, саопштено је из Иранске револуционарне гарде, а преноси иранска државна телевизија.
Још два танкера запалила су се раније током дана након што су наишли на поморске мине у овом мореузу, наводи се у саопштењу.
🚨Iran reportedly strikes and hits yet another oil tanker in the strategically vital Strait of Hormuz, raising fresh concerns over maritime security and global oil supplies.
The latest reports say the IRGC claims two tankers caught fire after separate incidents, including one involving a naval mine. The exact circumstances remain disputed. Iran International +1
https://t.co/mC9JFsA6PX— Tapas Ranjan Nath (@nathtapas) November 10, 2026
Иран је упозорио бродове да не плове неодобреним рутама у Ормуском мореузу и напоменуо да пролазак овом важном поморском рутом мора да се одвија у договору са Техераном, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму