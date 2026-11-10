Америка премјестила авионе из Источне Енеглеске

Аутор:АТВ редакција
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Америчко ратно ваздухопловство премјестило је авионе из базе на истоку Енглеске због пријетње, рекли су амерички званичници агенцији АП.
Савез за праћење војних летова, тим од око 30 аналитичара који прате војне и државне летове, саопштио је да је уочио 13 америчких авиона стационираних у бази "Милденхол" док одлазе према базама у Шкотској, Шпанији и Њемачкој.
Неки од авиона који су премјештени били су стално смјештени у "Милденхолу", док су други били у ротацији и укључивали су комбинацију авиона "оспреј" и танкера за допуну горивом у ваздуху, наводи се у саопштењу.
"Вол стрит џурнал", који је први извијестио о евакуацији позивајући се на упућене изворе, навео је да се пријетња односи на Иран.
Премјештање авиона извршено је мање од два мјесеца након што су америчке ваздухопловне снаге повукле своје бомбардере из друге базе у Британији "Ферфорд", док је полиција истраживала сумњиву терористичку завјеру повезану са Ираном.
Бомбардери који су летјели из "Ферфорда" кориштени су за нападе на Иран током сукоба на Блиском истоку, преноси Срна.
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