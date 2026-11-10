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Љуљале се зграде у Гватемала Ситију

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АТВ редакција
10.11.2026 16:36

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Земљотрес је потресао зграде у Гватемала Ситију, а осјетио се и у сусједном Ел Салвадору, рекли су очевици Ројтерсу.
Фото: X/printscreen

Земљотрес је потресао зграде у Гватемала Ситију, а осјетио се и у сусједном Ел Салвадору, рекли су очевици Ројтерсу.

Земљотрес је потресао зграде у Гватемала Ситију, а осјетио се и у сусједном Ел Салвадору, рекли су очевици Ројтерсу.

Према прелиминарним подацима Сеизмолошке службе Гватемале, земљотрес магнитуде 5,8 степени Рихтерове скале погодио је јужну обалу земље.

Потрес се десио на дубини од 10 километара у раним јутарњим часовима по локалном времену, преноси Срна.

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Тагови :

Гватемала

Земљотрес

зграда

видео снимак

епицентар земљотреса

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