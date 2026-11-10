Љуљале се зграде у Гватемала Ситију

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес је потресао зграде у Гватемала Ситију, а осјетио се и у сусједном Ел Салвадору, рекли су очевици Ројтерсу.
Земљотрес је потресао зграде у Гватемала Ситију, а осјетио се и у сусједном Ел Салвадору, рекли су очевици Ројтерсу.
🇬🇹 SISMO DE 5,6 SACUDE LAS AGUAS DEL PACÍFICO FRENTE A GUATEMALA
Un movimiento sísmico de magnitud 5,6 se produjo durante la mañana del 10 de noviembre de 2026 frente al litoral pacífico de Guatemala. El evento fue registrado a las 08:54:16, hora local, y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros.
El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al sur de Puerto San José, una localidad costera con aproximadamente 18.600 habitantes. Su localización mar adentro sitúa el origen del movimiento frente a la costa sur del territorio guatemalteco.
Por ahora, no se han confirmado daños materiales ni víctimas. La información disponible corresponde a los parámetros iniciales del movimiento telúrico.— Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) November 10, 2026
Према прелиминарним подацима Сеизмолошке службе Гватемале, земљотрес магнитуде 5,8 степени Рихтерове скале погодио је јужну обалу земље.
Así el panorama después del sismo. #sismogt #Guatemala https://t.co/N9OOiqYkvx— Daniel Zach (@danielzch_) November 10, 2026
Потрес се десио на дубини од 10 километара у раним јутарњим часовима по локалном времену, преноси Срна.
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