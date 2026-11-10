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Танкер са руским дизелом стигао до Америке

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АТВ редакција
10.11.2026 15:57

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Моторни чамац пролази поред усидреног теретног брода у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, рано ујутро у понедјељак, 28. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Танкер који превози прву испоруку руског дизела за САД зауставио се код источне америчке обале, показују подаци о бродарском саобраћају.

Грчки оператер брода "Агиои фанендес", саопштио је да дестинација танкера још није одређена.

Танкер, који плови под заставом Малте, натоварен је са 40.000 тона дизела са ултраниским садржајем сумпора у руској балтичкој луци Приморск 22. октобра.

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је прошлог мјесеца изненадни споразум са Москвом о увозу дизела из Русије да би се утицало на снижење цијена на пумпама уочи избора за Конгрес САД.

Бродови могу да промијене своје декларисано одредиште или да се врате на статус "за наруџбине" више пута током путовања уколико потенцијални договор пропадне, планови се промијене или оператер не жели да објави своје планирано одредиште, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

Русија

Америка

Еуро дизел

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