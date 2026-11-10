Танкер са руским дизелом стигао до Америке

Аутор:АТВ редакција
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Танкер који превози прву испоруку руског дизела за САД зауставио се код источне америчке обале, показују подаци о бродарском саобраћају.
Грчки оператер брода "Агиои фанендес", саопштио је да дестинација танкера још није одређена.
Танкер, који плови под заставом Малте, натоварен је са 40.000 тона дизела са ултраниским садржајем сумпора у руској балтичкој луци Приморск 22. октобра.
Предсједник САД Доналд Трамп објавио је прошлог мјесеца изненадни споразум са Москвом о увозу дизела из Русије да би се утицало на снижење цијена на пумпама уочи избора за Конгрес САД.
Бродови могу да промијене своје декларисано одредиште или да се врате на статус "за наруџбине" више пута током путовања уколико потенцијални договор пропадне, планови се промијене или оператер не жели да објави своје планирано одредиште, преноси Срна.
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