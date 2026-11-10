Дјевојчица убила млађу сестру очевим пиштољем: Родитељи затекли језив призор

Аутор:АТВ редакција
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Петогодишња дјевојчица усмртила је своју млађу сестру Оливију Мело Мореиру након што је у породичној кући пронашла очев напуњени пиштољ калибра девет милиметара, који је оставио на кухињском пулту. Трагедија се догодила у недјељу, 8. новембра, у Рио де Жанеиру у Бразилу.
Оливију су на поду породичне куће пронашли родитељи, док су поред ње биле њене двије сестре. Дјевојчица је хитно превезена у болницу, гдје су љекари покушали да је реанимирају, али јој, нажалост, није било спаса.
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Према наводима истражилаца, породица је претходне ноћи касно отишла на спавање јер је улична забава испред њихове куће трајала све до шест сати ујутру.
Након завршетка прославе, мајка је примјетила да је гаражна капија широм отворена и упозорила партнера. Отац је тада узео пиштољ и сишао да провјери да ли је неко провалио у кућу.
Када се увјерио да нема уљеза, вратио се у кревет, али је напуњени пиштољ, који се и даље налазио у футроли, оставио на кухињском пулту.
Родитељи су се касније пробудили због гласне буке и затекли Оливију на поду. Према очевој изјави, његова петогодишња ћерка дотрчала је до њега и више пута поновила: "Извини, тата, извини, тата".
Отац је добровољно отишао у полицијску станицу како би дао изјаву у својству осумњиченог, али тада није ухапшен, између осталог и због сарадње са истражиоцима.
Полиција је саопштила да би могао да се суочи са поступком због убиства из нехата, као и због непоштовања прописа о безбједном чувању ватреног оружја, јер није спријечио дијете да дође до пиштоља. Истражиоци нису искључили ни могућност покретања поступка због убиства са умишљајем.
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Пиштољ је заплијењен, а припадници одјељења за убиства обавили су форензички преглед породичне куће Мореира. Истрага је у току како би се утврдиле све околности трагедије.
Према доступним информацијама, отац је имао дозволу за оружје и био регистрован као колекционар, спортски стријелац и ловац.
Његов правни тим одбио је да коментарише случај, наводећи да породица у овом изузетно тешком и трагичном тренутку не жели да даје изјаве.
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