И данас у паду цијене нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте и данас су у паду пошто инвеститори и даље изражавају наду да ће дипломатски разговори између Америке и Ирана довести до краја сукоба на Блиском истоку.
У Лондону је цијена нафте "брент" из Сјеверног мора пала за 1,31 одсто и сада је 91,36 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте мања за 1,59 одсто и износи 85,47 долара по барелу, јавио је "Јуроњуз".
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Од почетка мјесеца обје врсте нафте претрпјеле су пад око 20 одсто пошто трговци рачунају на рјешење сукоба због којег је повећана инфлација, а Централне банке су повећале каматне стопе.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је јуче да постоји позитиван моменат ка окончању рата након сусрета са катарским премијером Шеиком Мухамедом бин Џасимом ел Танијем који је посредник у разговорима између Вашингтона и Техерана.
(Срна)
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