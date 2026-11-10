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Њемачка: Складишта гаса на рекордном ниском нивоу

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АТВ редакција
10.11.2026 13:53

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Њемачка је у зиму ушла са рекордно ниским нивоима гаса у својом складиштима, због чега је угрожена поузданост у испоруку овог енергента у случају погоршања временских услова, саопштено је из Асоцијације оператера система складишта гаса (ИНЕС).

"Њемачка је у сезону гријања 2026/2027. године ушла са историјски ниским нивоом испуњености складишта гаса. До 1. новембра складишта су била испуњена до само 61 одсто, што је за девет одсто мање од циљаних 70 одсто", истиче се у саопштењу ИНЕС-а.

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У саопштењу се помињу недовољне економске иницијативе и висока повлачења енергента током сезоне као главни фактори за пад у нивоима испуњености складишта.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

гас

зима

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