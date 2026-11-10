Здравствени радници организовали протестно окупљање: Траже веће плате

Сарајевски здравствени радници данас су организовали протестно окупљање и шетњу до зграде кантоналне Владе тражећи једнако повећање плата за све запослене, уједначавање коефицијената и хитно покретање преговора о новом колективном уговору.

Окупљени су посебно незадовољни неравноправним третманом и различитим вредновањем рада запослених у здравственом систему КС, како то предлажу власти.

"То не можемо прихватити, јер заступамо све запослене у здравству, не само поједине групе", рекао је предсједник Синдиката радника запослених у здравству Сенад Садиковић.

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Актуелни колективни уговор истиче почетком наредне године, због чега синдикат захтијева да преговори о новом уговору почну што прије.

Будући да се надлежни министар није одазвао на предложене термине за састанак, незадовољни здравствени радници најављују могућност постављања шатора испред Владе КС уколико се њихови захтјеви брзо не ријеше, пренијели су федерални медији.

(Срна)