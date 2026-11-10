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Незапамћен скандал: Шесторица играча побјегла из Партизана

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АТВ редакција
10.11.2026 13:17

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Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Рукометни клуб Партизан пролази кроз једну од најтежих криза у новијој историји, а питање је на кога ће нови тренер Марко Павловић моћи да рачуна у наставку сезоне.

Ситуација у црно-бијелом табору из дана у дан постаје све компликованија, а функционисање клуба озбиљно је доведено у питање.

Како преноси "Моцарт Спорт", рукометашима Партизана претходних дана отказани су станови у којима су живјели, али и ресторани у којима су имали обезбијеђену исхрану.

У питању су чак шесторица момака, који су били окосница тима у текућој сезони.

Ко ће на тренинг?

Због свега тога ће данашњи тренинг бити посебно занимљив. Марко Павловић, који је преузео екипу након оставке Раула Гонзалеса, тек треба да види са каквим играчким кадром располаже. А времена за прилагођавање готово да нема, пошто Партизан већ за три дана очекује дерби АРКУС лиге против Металопластике у Шапцу.

Одређену наду представља чињеница да је Партизан током љета формирао широк играчки кадар, па би прилику могли да добију и кадетски репрезентативци који наступају за Обилић на двојној регистрацији. Ријеч је о голману Вањи Радивојевићу, лијевом крилу Вукашину Бабићу и средњем беку Урошу Гугољу.

Ипак, проблеми су много дубљи од самог састава екипе. Новца у клубу тренутно нема, а према информацијама "Моцарт Спорта", не очекује се да ће финансијска ситуација бити боља ни у наредних мјесец или два. Нова управа још није формирана, док су у клубу остали спортски директор Иван Димитријевић и човјек задужен за млађе категорије Страхиња Милић.

Њих двојицу сада очекује тежак задатак - да разговорима са играчима покушају да сачувају екипу и убиједе што већи број рукометаша да остане у Хумској.

Хронологија

Подсјетимо, Партизан је у понедјељак увече остао без тренера Раула Гонзалеса, а Марко Павловић добио је задатак да води тим до краја сезоне. Е, сада се поставља питање да ли ће он уопште имати тим...

Црно-бијели су се и раније суочавали са финансијским проблемима, али је актуелна ситуација поново отворила питање будућности амбициозног пројекта који је током претходног периода најављиван као један од највећих у српском рукомету.

Много тога сада зависи од тога колико ће играча остати и да ли ће клуб успјети да пронађе начин да настави такмичење.

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Тагови :

РК Партизан

рукомет

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