Незапамћен скандал: Шесторица играча побјегла из Партизана

Аутор:АТВ редакција
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Рукометни клуб Партизан пролази кроз једну од најтежих криза у новијој историји, а питање је на кога ће нови тренер Марко Павловић моћи да рачуна у наставку сезоне.
Ситуација у црно-бијелом табору из дана у дан постаје све компликованија, а функционисање клуба озбиљно је доведено у питање.
Како преноси "Моцарт Спорт", рукометашима Партизана претходних дана отказани су станови у којима су живјели, али и ресторани у којима су имали обезбијеђену исхрану.
У питању су чак шесторица момака, који су били окосница тима у текућој сезони.
Због свега тога ће данашњи тренинг бити посебно занимљив. Марко Павловић, који је преузео екипу након оставке Раула Гонзалеса, тек треба да види са каквим играчким кадром располаже. А времена за прилагођавање готово да нема, пошто Партизан већ за три дана очекује дерби АРКУС лиге против Металопластике у Шапцу.
Одређену наду представља чињеница да је Партизан током љета формирао широк играчки кадар, па би прилику могли да добију и кадетски репрезентативци који наступају за Обилић на двојној регистрацији. Ријеч је о голману Вањи Радивојевићу, лијевом крилу Вукашину Бабићу и средњем беку Урошу Гугољу.
Ипак, проблеми су много дубљи од самог састава екипе. Новца у клубу тренутно нема, а према информацијама "Моцарт Спорта", не очекује се да ће финансијска ситуација бити боља ни у наредних мјесец или два. Нова управа још није формирана, док су у клубу остали спортски директор Иван Димитријевић и човјек задужен за млађе категорије Страхиња Милић.
Њих двојицу сада очекује тежак задатак - да разговорима са играчима покушају да сачувају екипу и убиједе што већи број рукометаша да остане у Хумској.
Подсјетимо, Партизан је у понедјељак увече остао без тренера Раула Гонзалеса, а Марко Павловић добио је задатак да води тим до краја сезоне. Е, сада се поставља питање да ли ће он уопште имати тим...
Црно-бијели су се и раније суочавали са финансијским проблемима, али је актуелна ситуација поново отворила питање будућности амбициозног пројекта који је током претходног периода најављиван као један од највећих у српском рукомету.
Много тога сада зависи од тога колико ће играча остати и да ли ће клуб успјети да пронађе начин да настави такмичење.
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