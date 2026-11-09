Новоизабрани чланови Предсједништва БиХ званично ће преузети дужност у понедјељак, 16. новембра, на конститутивној сједници овог тијела.

Сједница ће почети у 16.00 часова, саопштено је из Предсједништва БиХ.

Нови сазив Предсједништва БиХ чиниће Жељка Цвијановић, члан из реда српског народа, Даријана Филиповић из реда хрватског народа, те Денис Бећировић из реда бошњачког народа.

Цвијановићева и Бећировић освојили су други узастопни четворогодишњи мандат, док ће Филиповићева, кандидат ХДЗ-а БиХ, у Предсједништву БиХ замијенити досадашњег члана из реда хрватског народа Жељка Комшића

Новоизабрани чланови Предсједништва БиХ дужност ће обављати од 2026. до 2030. године, преноси Срна.