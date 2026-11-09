Влада ФБиХ планира ново задужење од 40 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Федерација Босне и Херцеговине, на чијем је челу премијер Нермин Никшић, планира ново задужење од 40 милиона КМ емисијом обвезница путем аукције на Сарајевској берзи.
Према објављеном јавном позиву, аукција је заказана за 17. новембар 2026. године, док је рок доспијећа обвезница 18. новембар 2033. године. То значи да ће Федерација БиХ преузети обавезу враћања главнице за седам година, уз редовно плаћање камата током тог периода.
Планирана је емисија укупно 40.000 обвезница, појединачне номиналне вриједности 1.000 КМ, чиме би се осигурало укупно 40 милиона КМ.
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Аукција ће бити одржана 17. новембра, с почетком у 9 сати, док ће инвеститори куповне налоге моћи достављати до 10 сати. Ријеч је о аукцији на примарном тржишту, која ће бити проведена методом вишеструке цијене.
Каматна стопа неће бити унапријед одређена, него ће бити утврђена након завршетка аукције, на основу понуђених стопа приноса до доспијећа.
Обвезнице ће имати фиксну каматну стопу, а Федерација БиХ обавезаће се да камату исплаћује сваких шест мјесеци, почевши од датума поравнања трансакција.
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За разлику од камата, главница дуга неће се отплаћивати постепено, него једнократно, 18. новембра 2033. године. Тиме ће обавеза враћања цјелокупног износа главнице доспјети седам година након новог задужења.
Резултати аукције требали би бити објављени 17. новембра, најкасније до 16 сати, на службеним страницама Федералног министарства финансија и Сарајевске берзе.
Инвеститори с којима буду закључене трансакције обавезни су извршити уплату средстава најкасније до 12 сати 18. новембра 2026. године, на депозитни рачун Федералног министарства финансија.
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