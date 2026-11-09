Аутор:АТВ редакција
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Ако нови посланици у ФБиХ преузму мандате, у блокади би могао завршити Дом народа који би у том случају напустило 49 од 80 делегата.
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (ЦИК БиХ) упозорила је изабране званичнике да најкасније до 10. новембра у 16 часова морају ријешити питање неспојивости мандата.
Тим поводом ЦИК БиХ је 9. новембра упутио допис Дому народа Парламента ФБиХ и кантоналним скупштинама, подсјећајући функционере који су освојили мандате у другим законодавним тијелима на обавезу достављања одговарајућих образаца за утврђивање престанка њихових досадашњих мандата.
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Према доступним подацима, чак 49 актуелних делегата Дома народа освојило је нове мандате, због чега би њихов одлазак могао изазвати озбиљне проблеме у раду овог дома.
Како пише „Вечерњи лист“, уколико сви прихвате новоосвојене мандате и одрекну се постојећих, Дом народа остао би са само 31 делегатом од предвиђених 80.
Такав развој догађаја могао би онемогућити обезбјеђивање потребног кворума за одржавање сједница и доношење одлука.
ЦИК БиХ је упозорио да ће се функционери који до истека предвиђеног рока не поступе у складу са прописима наћи у ситуацији неспојивости функција.
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Питање неспојивости регулисано је чланом 1.8 став (4) Изборног закона БиХ, према којем једна особа може истовремено обављати највише једну директно изабрану јавну функцију или једну директно и једну индиректно изабрану функцију, уз изузетке предвиђене законом.
Истом законском одредбом забрањено је истовремено обављање изабране или именоване функције и функције у извршном органу власти.
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Правила о неспојивости функција додатно су измијењена 26. марта 2024. године, када је Кристијан Шмит наметнуо измјене Изборног закона БиХ.
Тим измјенама из члана 1.8 став (4) уклоњен је изузетак који је раније омогућавао истовремено обављање иначе неспојивих функција током прелазног периода, односно до конституисања извршних органа власти изабраних на редовним изборима у истом изборном циклусу.
Истовремено је избрисан и дотадашњи став (6) овог члана.
Шмитовим измјенама уведени су и чланови 1.8а, 1.8б и 1.8ц, којима су детаљније регулисана питања мировања мандата у случајевима обављања одређених извршних функција, њиховог поновног активирања, као и услова и трајања мировања.
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Посебно је значајан члан 1.8а став (4), који предвиђа да мандат делегата у Дому народа Парламента ФБиХ мирује уколико истој особи мирује мандат у кантоналној скупштини.
Иако забрана истовременог обављања неспојивих функција није уведена Шмитовим измјенама, њима су промијењена правила њене примјене и додатно уређен статус мандата који мирују.
Потврђивање резултата Општих избора 2026. године тако би могло отворити озбиљно питање функционисања Дома народа у прелазном периоду.
У случају да свих 49 делегата прихвати нове мандате, овај дом могао би привремено остати без довољног броја чланова за несметано одржавање сједница и усвајање одлука.
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Према наведеним информацијама, таква ситуација могла би потрајати и дуже од 20 дана, односно до рјешавања питања попуњавања упражњених мјеста.
То не би значило формално распуштање или укидање Дома народа Парламента ФБиХ, али би недостатак потребног кворума могао довести до привремене блокаде његовог рада.
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