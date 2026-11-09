Грађани све задуженији: Кредити премашили 15 милијарди КМ

Укупна задуженост становништва на крају септембра достигла је 15,83 милијарде марака. То је за 1,75 милијарди више него у истом периоду лани. Највећи дио тог новца, чак 69,5 одсто, односи се на потрошачке, односно ненамјенске кредите.

"Дио кредитних задужења становништва се односи на стамбене кредите, и то:

-за изградњу и куповину нових стамбених јединица 2,67 милијарди КМ (16,9%),

-за куповину постојећих стамбених јединица 1,58 милијарди КМ (9,9%)

-стамбени кредити за поправку постојећих стамбених јединица 23,7 милиона КМ (0,2%).

Преостали дио кредита становништву, који се односи на куповину аутомобила, кредите за подузетништво и кредите по картичном пословању, износио је 556,2 милиона КМ (3,5%)", наводе из Централне банке БиХ.

На раст задуживања утичу и већа примања, али и раст цијена. Грађани због виших плата имају већу кредитну способност, док их истовремено инфлација и поскупљења приморавају да се све чешће ослањају на банкарске кредите како би задовољили животне потребе.

"Што се тиче банака и генерално саме потражње за кредитним средствима, ми смо, ево, и више пута говорили да биљежимо повећање потражње за кредитима, како стамбеним, тако и потрошачким. Те смо у више наврата и упозоравали да постојећи лимити у контексту потрошачког кредитирања, који сада износе 10.000 конвертибилних марака, можда више нису адекватни и да не би било лоше размотрити и њихову промјену, односно повећање", рекао је Едис Ражаница, директор Удружења банака БиХ.

Иако је задуживање за многе начин да финансирају веће куповине и потребе, економисти савјетују да грађани пажљиво бирају врсту кредита и, кад год је могуће, опредијеле се за намјенско задуживање

"Морамо пратити тренд мање конзервативности када је ријеч о домаћим банкама због нешто значајнијег раста просјечних плата у протеклих пар година у БиХ што је дозволило банкама да адекватније и лакше и за вишим повјерењем пласирају потрошачке ненамјенске или неке друге кредите према нашем грађађанству", рекао је Адмир Чавалић, економиста.

Посебан вид задуживања представљају микрокредити, код којих су каматне стопе знатно више него код банака. Према подацима Агенције за банкарство Републике Српске, обавезе грађана по основу кредита код микрокредитних организација на крају првог полугодишта премашиле су 823 милиона марака, уз раст од осам одсто у односу на крај прошле године. Просјечне ефективне каматне стопе износиле су око 43 одсто.