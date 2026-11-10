Упао у угоститељски објекат са дрвеном палицом и боксером, па напао два младића

Аутор:АТВ редакција
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У угоститељском објекту на Жељезничкој станици у Мојковцу дошло је до инцидента, када је у објекат ушао Б.Ч. (29) и физички напао младиће који су се налазили унутра.
Службеници Одјељења безбједности Мојковац су, предузимајући мјере и радње из своје надлежности, а по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу, лишили слободе Б.Ч. (29) због сумње да је починио кривично дјело насилничко понашање на штету два суграђанина.
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"Сумња се да је Б.Ч. 8. новембра 2026. године, око 20.30 часова, на Жељезничкој станици у Мојковцу, у једном угоститељском објекту, физички напао А.Ф. (23), задавши му дрвеном палицом више удараца у главу и тијело, као и затвореном шаком, на којој је имао метални боксер", саопштено је из УП.
Додају да је том приликом осумњичени, како се сумња, физички напао и петнаестогодишњег малољетника, којем је задао два ударца у главу затвореном шаком, на којој је такође имао метални боксер. Обе нападнуте особе задобиле су лаке телесне повреде.
Осим тога, осумњичени је према оштећенима употријебио и спреј са надражујућим дејством.
Након проналаска и довођења у службене просторије Одјељења безбједности Мојковац, од Б.Ч. су прикупљена обавјештења о околностима предметног догађаја, о чему је упознат надлежни државни тужилац.
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Поступајући по налогу државног тужиоца, Б.Ч. је лишен слободе због сумње да је починио наведено кривично дјело. Он је уз кривичну пријаву, у законском року, приведен надлежном државном тужиоцу на даље поступање.
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