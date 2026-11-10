Стравичан ланчани судар: Проглашено ванредно стање у Бугарској

Аутор:АТВ редакција
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Ванредна ситуација проглашена је у три општине у бугарској области Јамбол због тешког ланчаног судара на ауто-путу "Тракија".
Све расположиве снаге и ресурси надлежних институција из области Јамбол, Сливен и Бургас мобилисани су за потребе спасилачке акције, а у операцију је укључен и војни авион "Спартан", пише портал "Новините".
Режим дјелимичне ванредне ситуације обухвата општине Јамбол, Тунџа и Стралџа. Одлука је донесена наредбом регионалног гувернера Георгија Чалакова и ступила је на снагу 10. новембра у 7.30 часова, саопштила је регионална управа.
Одлука је донесена због ванредних околности и велике материјалне штете настале усљед тешке саобраћајне несреће.
Наредбом су предвиђене мјере за ограничавање и отклањање посљедица несреће, правовремено обавјештавање становништва путем националног система за рано упозоравање и платформе БГ-АЛЕРТ, као и стављање потребне механизације и људства у стање приправности.
За руковођење спасилачком операцијом именован је комесар Иван Динев, директор Регионалне управе за противпожарну заштиту и заштиту становништва у Јамболу. На мјесту несреће ангажоване су екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасне службе.
Додатне медицинске и спасилачке екипе мобилисане су из све три области. Повријеђени се превозе и збрињавају у болницама у Јамболу, Сливену и Бургасу.
У спасилачкој акцији учествује и војни авион "Спартан", док припадници војне јединице из Кабилеа пружају подршку полицијским снагама.
Регионални гувернер Георги Чалаков хитно је сазвао регионални кризни штаб, лично прати развој ситуације и координише активности надлежних институција.
Ситуација је и даље сложена због густе магле и мокрог коловоза, који додатно отежавају рад спасилачких екипа. Дионица ауто-пута "Тракија" на подручју Јамбола и даље је затворена за саобраћај.
Активиран је систем БГ-АЛЕРТ, путем којег су грађани упозорени на опасне временске услове и позвани на додатни опрез.
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Ланчани судар у Бугарској: Расте број погинулих
Надлежни апелују на возаче да смање брзину, држе безбједно одстојање и избјегавају ризичне маневре.
Све надлежне службе остају у приправности док се ситуација не стави под контролу и спасилачка операција не буде завршена.
Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медији.
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