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Стравичан ланчани судар: Проглашено ванредно стање у Бугарској

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АТВ редакција
10.11.2026 14:40

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Несрећа возила изазвана густом маглом на аутопуту близу Јамбола, Бугарска, у уторак, 10. новембра 2026.
Фото: Bulgarian News Agency via AP/Tanjug

Ванредна ситуација проглашена је у три општине у бугарској области Јамбол због тешког ланчаног судара на ауто-путу "Тракија".

Све расположиве снаге и ресурси надлежних институција из области Јамбол, Сливен и Бургас мобилисани су за потребе спасилачке акције, а у операцију је укључен и војни авион "Спартан", пише портал "Новините".

Режим дјелимичне ванредне ситуације обухвата општине Јамбол, Тунџа и Стралџа. Одлука је донесена наредбом регионалног гувернера Георгија Чалакова и ступила је на снагу 10. новембра у 7.30 часова, саопштила је регионална управа.

Одлука је донесена због ванредних околности и велике материјалне штете настале усљед тешке саобраћајне несреће.

Наредбом су предвиђене мјере за ограничавање и отклањање посљедица несреће, правовремено обавјештавање становништва путем националног система за рано упозоравање и платформе БГ-АЛЕРТ, као и стављање потребне механизације и људства у стање приправности.

За руковођење спасилачком операцијом именован је комесар Иван Динев, директор Регионалне управе за противпожарну заштиту и заштиту становништва у Јамболу. На мјесту несреће ангажоване су екипе Хитне помоћи, полиције и ватрогасне службе.

Додатне медицинске и спасилачке екипе мобилисане су из све три области. Повријеђени се превозе и збрињавају у болницама у Јамболу, Сливену и Бургасу.

У спасилачкој акцији учествује и војни авион "Спартан", док припадници војне јединице из Кабилеа пружају подршку полицијским снагама.

Регионални гувернер Георги Чалаков хитно је сазвао регионални кризни штаб, лично прати развој ситуације и координише активности надлежних институција.

Ситуација је и даље сложена због густе магле и мокрог коловоза, који додатно отежавају рад спасилачких екипа. Дионица ауто-пута "Тракија" на подручју Јамбола и даље је затворена за саобраћај.

Активиран је систем БГ-АЛЕРТ, путем којег су грађани упозорени на опасне временске услове и позвани на додатни опрез.

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Надлежни апелују на возаче да смање брзину, држе безбједно одстојање и избјегавају ризичне маневре.

Све надлежне службе остају у приправности док се ситуација не стави под контролу и спасилачка операција не буде завршена.

Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медији.

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Тагови :

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Бугарска

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