Држављанин БиХ ухапшен у Србији: Ево шта је полиција пронашла у камиону

Аутор:АТВ редакција
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Пиротска полиција ухапсила је држављанина БиХ чији су иницијали В.Ц. јер је у камиону којим је управљао пронађена роба без пратеће документације вриједна више од милион динара (око 8.500 евра), саопштено је из МУП-а Србије.
У кабини камиона пронађена су 233 парфема, 35 женских торбица, 10 зимских јакни, 12 спрејева за тијело и 200 комада лијека "камагра" без пратеће документације.
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В.Ц. је ухапшен у сарадњи са граничном полицијом Регионалног центра према Бугарској.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Пироту.
(Срна)
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