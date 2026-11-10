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Држављанин БиХ ухапшен у Србији: Ево шта је полиција пронашла у камиону

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АТВ редакција
10.11.2026 14:35

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Пиротска полиција ухапсила је држављанина БиХ чији су иницијали В.Ц. јер је у камиону којим је управљао пронађена роба без пратеће документације вриједна више од милион динара (око 8.500 евра), саопштено је из МУП-а Србије.

У кабини камиона пронађена су 233 парфема, 35 женских торбица, 10 зимских јакни, 12 спрејева за тијело и 200 комада лијека "камагра" без пратеће документације.

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В.Ц. је ухапшен у сарадњи са граничном полицијом Регионалног центра према Бугарској.

Осумњичени је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Пироту.

(Срна)

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Тагови :

хапшење

Држављанин БиХ

Србија

Полиција

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