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Подношење захтјева за враћање ПДВ-а на прву некретнину до половине наредне године

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10.11.2026 14:30

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Фото: Pixabay

Грађани који су прву некретнину евидентирали током ове године, захтјев за враћање ПДВ-а могу поднијети до 30. јуна 2027, саопштено је из Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ.

Из Управе су навели да су поједини медијски написи о наводном истеку рока за подношење захтјева за враћање ПДВ-а на прву купљену некретнину 8. јануара 2027. године непотпуни и могу довести грађане у заблуду.

"Ради тачног и потпуног информисања јавности, УИО истиче да грађани који су своју прву некретнину евидентирали код надлежног органа за имовинскоправне односе током 2026. године захтјев за поврат плаћеног ПДВ-а могу поднијети најкасније до 30. јуна 2027. године", истакли су из УИО БиХ.

Грађани који своју прву некретнину евидентирају током 2027. године захтјев за враћање ПДВ-а моћи ће поднијети до 30. јуна 2028. године, док ће се за сваку наредну годину примјењивати исти принцип утврђивања рока за подношење захтјева.

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То значи да грађани који су током 2026. године евидентирали своју прву некретнину немају разлога за журбу нити потребу да због непотпуних информација хитно подносе захтјеве за поврат ПДВ-а, с обзиром на то да је рок за подношење захтјева Управи за индиректно опорезивање 30. јуни 2027. године, истиче се у саопштењу.

Када је ријеч о 8. јануару 2027. године, овај рок се односи искључиво на посебну прелазну категорију купаца, односно на грађане који су своју прву некретнину купили и евидентирали у периоду од ступања на снагу Закона о допунама Закона о порезу на додату вриједност, односно од 12. априла 2025. године, до ступања на снагу Правилника о допуни Правилника о примјени Закона о ПДВ-у 8. јула ове године, навели су из УИО.

За ову категорију купаца прописан је посебан рок за подношење захтјева, а то је шест мјесеци од дана ступања на снагу правилника.

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Тагови :

прва некретнина

УИО БиХ

Поврат ПДВ-а за некретнину

некретнине

Право на поврат ПДВ-а

ПДВ

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