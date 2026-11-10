Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У два велика ланчана судара по густој магли на ауто-путу у источном дијелу Бугарске погинуло је најмање 12 људи, а десетине су повријеђене, изјавила је бугарски министар здравља Катја Ивкова.
Она је рекла да је ауто-пут између Софије и Бургаса на црноморској обали затворен у оба смјера.
Ивкова је додала да је десет људи погинуло на лицу мјеста, а још двије особе преминуле су док су транспортоване у болницу, те да је укупно 46 људи превезено у медицинске установе.
У сударима је учествовало укупно 86 возила, међу којима је било много тешких камиона. Несреће су се десиле на супротним коловозима на истом мјесту јутрос у 7.00 часова, пренио је АП.
Регионални гувернер Михаил Кашеров изјавио је новинарима на мјесту несреће да је сцена неописива и да никада није видио било шта слично.
Полиција је покренула истрагу и саопштила да почетне процјене указују на "смањену видљивост због брзог стварања густе магле, влажну површину коловоза и брзину која није била прилагођена условима на путу", преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму