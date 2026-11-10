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Стравична несрећа у Бугарској, 12 погинулих у ланчаном судару

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АТВ редакција
10.11.2026 15:35

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Саобраћајна незгода изазвана густом маглом на ауто-путу у близини Јамбола у Бугарској, у уторак, 10. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Bulgarian News Agency via AP

У два велика ланчана судара по густој магли на ауто-путу у источном дијелу Бугарске погинуло је најмање 12 људи, а десетине су повријеђене, изјавила је бугарски министар здравља Катја Ивкова.

Она је рекла да је ауто-пут између Софије и Бургаса на црноморској обали затворен у оба смјера.

Ивкова је додала да је десет људи погинуло на лицу мјеста, а још двије особе преминуле су док су транспортоване у болницу, те да је укупно 46 људи превезено у медицинске установе.

У сударима је учествовало укупно 86 возила, међу којима је било много тешких камиона. Несреће су се десиле на супротним коловозима на истом мјесту јутрос у 7.00 часова, пренио је АП.

Регионални гувернер Михаил Кашеров изјавио је новинарима на мјесту несреће да је сцена неописива и да никада није видио било шта слично.

Полиција је покренула истрагу и саопштила да почетне процјене указују на "смањену видљивост због брзог стварања густе магле, влажну површину коловоза и брзину која није била прилагођена условима на путу", преноси Срна.

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Тагови :

Бугарска

ланчани судар

Саобраћајна несрећа

трагедија

судар

Полиција

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