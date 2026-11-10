Фицо: Мерцове пријетње представљају уцјену

Аутор:АТВ редакција
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Словачки премијер Роберт Фицо рекао је да пријетње њемачког канцелара Фридриха Мерца да ће блокирати буџет ЕУ због одбијања појединих чланица да финансирају Украјину представљају типичну уцјену.
Фицо је указао на право Словачке на сопствени став.
Британски дневник "Фајненшел тајмс" пренио је писмо које је Мерц послао предсједнику Европског савјета Антонију Кости у којем пријети да ће блокирати нови дугорочни буџет ЕУ од 2028. до 2034. године уколико све чланице блока не буду посвећене обезбјеђивању финансијске подршке Украјини.
Словачки премијер је крајем прошле седмице изјавио да поједини премијери из ЕУ пријете Словачкој смањењем фондова у новом буџету ЕУ због одбијања Братиславе да подржи нову позајмицу блока од 70 милијарди евра за Украјину.
Европска комисија представила је нацрт новог буџета за период од 2028. до 2034. године од укупно два трилиона евра и осигурање повећања трошкова за одбрану, конкурентност и подршку Украјини.
Приједлог је изазвао несугласице међу чланицама ЕУ због обима буџета, одвајања средстава и увођења нових ресурса прихода.
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