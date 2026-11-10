Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је циљ да се Европа укључи у трилатералне преговоре о Украјини.
Рубио је рекао да је први дан разговора које су САД водиле са руским и украјинским представницима у Абу Дабију био веома продуктиван.
Он је додао да је савезницима из Групе седам рекао да америчке економске санкције и поморска блокада функционишу "толико добро" да нема потребе да предсједник Доналд Трамп покреће велике борбене операције у Ирану.
Рубио је у обраћању новинарима у Паризу рекао да економска штета коју је Вашингтон нанио Ирану временом постаје све већа, те да су САД и даље отворене за постизање "правог договора", али да су услови које Техеран и даље поставља "апсурдни", преноси Срна.
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