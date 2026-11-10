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Суд наредио психијатријску евалуацију Томаса Маркла

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АТВ редакција
10.11.2026 16:22

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Отац Меган Маркл, Томас Маркл Старији.
Фото: YouTube/Screenshot/ 7NEWS Australia

Амерички суд наредио психијатријску евалуацију Томаса Маркла, оца Меган Маркл, који је оптужен за посједовање дјечије порнографије, јавио је "Си-Би-Ес њуз".

У ранијем извјештају судије Линдзи Грифин наведено је да је Маркл, који се појавио у суду у Тампи у петак, 6. новембра, у лошем здравственом стању, те да треба узети у обзир његове године и проблеме са памћењем.

Грифинова је навела да Маркл није у стању да разумије природу и посљедице процеса који се води против њега, нити да на прави начин помогне адвокатима у припремању одбране.

Она је истакла да његово ментално стање омета његову способност да учествује у правном поступку, те да је због тога наредила психијатру да прегледа Маркла и да достави извјештај до 20. новембра.

Маркл ће у међувремену остати у кућном притвору.

Уколико буде осуђен, Марклу пријети до 20 година затвора, преноси Срна.

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Тагови :

Томас Маркл

Меган Маркл

Психијатрија

суд

дјечија порнографија

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