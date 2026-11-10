Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амерички суд наредио психијатријску евалуацију Томаса Маркла, оца Меган Маркл, који је оптужен за посједовање дјечије порнографије, јавио је "Си-Би-Ес њуз".
У ранијем извјештају судије Линдзи Грифин наведено је да је Маркл, који се појавио у суду у Тампи у петак, 6. новембра, у лошем здравственом стању, те да треба узети у обзир његове године и проблеме са памћењем.
Грифинова је навела да Маркл није у стању да разумије природу и посљедице процеса који се води против њега, нити да на прави начин помогне адвокатима у припремању одбране.
Она је истакла да његово ментално стање омета његову способност да учествује у правном поступку, те да је због тога наредила психијатру да прегледа Маркла и да достави извјештај до 20. новембра.
Маркл ће у међувремену остати у кућном притвору.
Уколико буде осуђен, Марклу пријети до 20 година затвора, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму