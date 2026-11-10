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Техеран негирао да је напао француске супермаркете

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АТВ редакција
10.11.2026 18:23

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Замрзивачи се празне, а смрзнути производи утоварају у трговачка колица како би били бачени у супермаркету ИЦА Квантум у Шебу, у Шведској, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што су поједине продавнице током ноћи имале проблема са хладњацима и замрзивачима.
Фото: Таnjug/Johan Nilsson /TT News Agency via AP

Иранско Министарство спољних послова негирало је оптужбе Париза да Техеран стоји иза недавне серије хакерских напада на системе за хлађење намирница у супермаркетима у Француској, називајући ове тврдње "неоснованим и пристрасним".

Министарство је навело да "снажно осуђује истрошену политику оптуживања Ирана" коју води Француска, пренио је "Политико".

Француски министар спољних послова Жан Ноел Баро изјавио је јуче да је Иранска револуционарна гарда одговорна за опсежне хакерске нападе на неколико ланаца супермаркета прошлог мјесеца.

Баро је данас изјавио да Париз неће "ништа искључити" у одговору на кибернетичке нападе који су погодили 700 локација за дистрибуцију хране.

Супермаркети су након напада на системе за хлађење морали да баце велике количине хране.

"Предузећемо све мјере, укључујући оне које нећемо јавно открити, а које сами сматрамо сразмјерним и неопходним да бисмо одвратили даље нападе и казнили одговорне за ову неприхватљиву агресију", рекао је шеф француске дипломатије.

Ирански амбасадор у Француској позван је у Министарство спољних послова у Паризу након што су француски тужиоци саопштили да покрећу истрагу о хакерским нападима, преноси Срна.

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Хакерски напади

хакерски напад на фрижидере

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Иран

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