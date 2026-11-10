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Фридрих Мерц урлао на Роберта Фица, упућене и пријетње

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АТВ редакција
10.11.2026 20:00

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Фридрих Мерц урлао на Роберта Фрица због кредита Украјини
Фото: Tanjug/Geert Vanden Wijngaert, Sebastian Gollnow

Премијер Словачке Роберт Фицо открио је како је канцелар Њемачке Фридрих Мерц викао на њега због одбијања Братиславе да подржи пакет антируских санкција.

"Зар ја сада треба сав да се преплашим због тога што немачки канцелар нешто говори? Сјећам се првог разговора са њим, када ме је позвао и викао на мене - шта то себи дозвољавам када сам блокирао санкције против Русије, јер се то тицало словачких интереса, и да ће нам зауставити сав новац, и не знам шта све не", рекао је Фицо на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Чешке Андрејем Бабишом.

Блокада 18. пакета санкција и сукоб око енергената

У љето 2025. године Словачка је блокирала тадашњи 18. пакет санкција, захтијевајући од Европске комисије реално рјешење за ситуацију са енергентима. Фицо се тада залагао за наставак испорука из Русије, будући да би њихово заустављање негативно утицало на цијене и европску конкурентност.

Дан раније, лист Фајненшел тајмс објавио је да је Мерц у писму предсједнику Европског савјета Антонију Кошти запријетио блокадом буџета ЕУ за период 2028–2034. уколико поједине чланице блока одбију да финансирају Украјину.

Преговори у ћорсокаку: Четворо против новог кредита за Кијев

До краја године ЕУ мора да постигне договор о финансирању потреба Кијева за 2027. годину и истовремено покуша да усагласи буџет уније. Преговори о овом питању већ су зашли у ћорсокак због супротстављених ставова земаља чланица. Словачка, Мађарска, Чешка и Бугарска саопштиле су да неће учествовати у новом кредиту.

У Украјини захтијевају да се сљедеће године покрије буџетски дефицит од 70 милијарди евра. Како је изјавио Кошта, Европска унија намерава да обезбеди приближно две трећине тог износа.

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