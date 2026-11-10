Откривен птичији грип на фарми у близини Берлина

Аутор:АТВ редакција
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Вирус птичијег грипа откривен је први пут ове јесени на малом имању за узгој живине у Бранденбургу, њемачкој покрајини која окружује Берлин, саопштено је из покрајинског Министарства пољопривреде.
Високопатогени вирус птичјег грипа Х5Н1 потврђен је на имању од око 160 патака, гусака и пилића у округу Хавеланд.
Власти су наредиле уништавање птица и успостављање заштитних и надзорних зона око локације.
Њемачки институт "Фридрих Лефлер", који је државна референтна лабораторија, саопштио је да је ризик од ширења вируса међу дивљим птицама висок јер је у току јесења миграција.
Птичији грип откривен је почетком овог мјесеца код дивље гуске у округу Одер-Шпре у Бранденбургу, преноси Срна.
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