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Откривен птичији грип на фарми у близини Берлина

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АТВ редакција
10.11.2026 20:22

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Откривен птичији грип на фарми у близини Берлина

Вирус птичијег грипа откривен је први пут ове јесени на малом имању за узгој живине у Бранденбургу, њемачкој покрајини која окружује Берлин, саопштено је из покрајинског Министарства пољопривреде.

Високопатогени вирус птичјег грипа Х5Н1 потврђен је на имању од око 160 патака, гусака и пилића у округу Хавеланд.

Власти су наредиле уништавање птица и успостављање заштитних и надзорних зона око локације.

Њемачки институт "Фридрих Лефлер", који је државна референтна лабораторија, саопштио је да је ризик од ширења вируса међу дивљим птицама висок јер је у току јесења миграција.

Птичији грип откривен је почетком овог мјесеца код дивље гуске у округу Одер-Шпре у Бранденбургу, преноси Срна.

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Тагови :

Берлин

Њемачка

птичији грип

вирус

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