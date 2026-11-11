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Ове бањалучке улице и насеља остају без струје

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АТВ редакција
11.11.2026 07:24

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Ове бањалучке улице и насеља остају без струје
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи у сриједу, 11. новембра, доћи ће до искључења електричне енергије у више бањалучких улица и насеља.

Због планираних радова на одржавању данас, 11. новембра 2026. године, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије за кориснике у више улица и насеља на подручју Бањалуке.

Детаљан распоред и сатница планираних искључења:

Од 9.00 до 14.00 часова: Дијелови улица Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Шарговачка, Билећка, Суботичка, Ранка Шипке, Војвођанска, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, те дијелови насеља Драгочај и Шарговац.

Од 9.30 до 11.30 часова: Дијелови улица Владике Варнаве Настића, Карађорђева (бројеви 86 и 312), Санска (број 13) и Реље Кнежевића.

Од 10.00 до 12.00 часова: Дијелови улица Манастира Грачаница (број 4), Милице Стојадиновић Српкиње (број 3), Саничких жетелаца, Високих Дечана (број 11), Југ Богдана, Косовке дјевојке (бројеви 1 и 3), Српских добровољаца, Стевана Првовјенчаног, Студеничка и Вацлава Хавлика Вене (број 6).

Из надлежног предузећа моле потрошаче за разумијевање и стрпљење због планираних радова који се изводе ради обезбјеђивања стабилнијег и квалитетнијег снабдијевања електричном енергијом.

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Тагови :

Струја

насеља без струје

искључење струје

Бањалука

нестанак струје

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