Ове бањалучке улице и насеља остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи у сриједу, 11. новембра, доћи ће до искључења електричне енергије у више бањалучких улица и насеља.
Због планираних радова на одржавању данас, 11. новембра 2026. године, доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије за кориснике у више улица и насеља на подручју Бањалуке.
Детаљан распоред и сатница планираних искључења:
Од 9.00 до 14.00 часова: Дијелови улица Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Шарговачка, Билећка, Суботичка, Ранка Шипке, Војвођанска, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, те дијелови насеља Драгочај и Шарговац.
Од 9.30 до 11.30 часова: Дијелови улица Владике Варнаве Настића, Карађорђева (бројеви 86 и 312), Санска (број 13) и Реље Кнежевића.
Од 10.00 до 12.00 часова: Дијелови улица Манастира Грачаница (број 4), Милице Стојадиновић Српкиње (број 3), Саничких жетелаца, Високих Дечана (број 11), Југ Богдана, Косовке дјевојке (бројеви 1 и 3), Српских добровољаца, Стевана Првовјенчаног, Студеничка и Вацлава Хавлика Вене (број 6).
Из надлежног предузећа моле потрошаче за разумијевање и стрпљење због планираних радова који се изводе ради обезбјеђивања стабилнијег и квалитетнијег снабдијевања електричном енергијом.
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