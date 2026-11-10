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Несвакидашњи призор у Бањалуци: Пас ишчупао таблице са паркираног аутомобила

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Марија Милановић
10.11.2026 17:51

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Да су Бањалучани на мукама кад су пси луталице у питању, доказ је и снимак једног, који је ишчупао регистарске таблице са паркираног аутомобила.
Фото: Ustupljena fotografija

Да су Бањалучани на мукама кад су пси луталице у питању, доказ је и снимак једног, који је ишчупао регистарске таблице са паркираног аутомобила.

Ова несвакидашња сцена одиграла се данас у бањалучком насељу Кочићев вијенац, када је један пас, по свему судећи луталица изгризао и ишчупао таблице са паркираног возила на паркингу код зграде.

Овај призор снимио је један од станара.

Бањалука већ дуже вријеме станиште је великог броја паса луталица, а због чега се могу чути примједбе све већег броја грађана.

Да је страх појединих Бањалучана оправдам, доказ је и причињена материјална штета на возилу. На срећу, нико од грађана није повријеђен нити нападнут, како јављају читаоци.

Овај случај поново је отворио питање проблема паса луталица у Бањалуци и безбједности грађана, али и потребе за системским рјешавањем овог проблема.

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Тагови :

Бањалука

Кочићев вијенац

пас ишчупао таблице

Пси луталице

видео снимак

Материјална штета

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