Несвакидашњи призор у Бањалуци: Пас ишчупао таблице са паркираног аутомобила

Аутор:Марија Милановић
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Да су Бањалучани на мукама кад су пси луталице у питању, доказ је и снимак једног, који је ишчупао регистарске таблице са паркираног аутомобила.
Ова несвакидашња сцена одиграла се данас у бањалучком насељу Кочићев вијенац, када је један пас, по свему судећи луталица изгризао и ишчупао таблице са паркираног возила на паркингу код зграде.
Овај призор снимио је један од станара.
Бањалука већ дуже вријеме станиште је великог броја паса луталица, а због чега се могу чути примједбе све већег броја грађана.
Да је страх појединих Бањалучана оправдам, доказ је и причињена материјална штета на возилу. На срећу, нико од грађана није повријеђен нити нападнут, како јављају читаоци.
Овај случај поново је отворио питање проблема паса луталица у Бањалуци и безбједности грађана, али и потребе за системским рјешавањем овог проблема.
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