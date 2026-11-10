Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електроенергетској мрежи, у сриједу, 11. новембра, у више улица и насеља на подручју Бањалуке доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије, саопштено је из „Електрокрајине“.
Без струје ће од 9.00 до 14.00 часова бити дијелови улица Липљанска, Изворска, Завалска, Добрунска, Озренска, Ђуре Дамјановића, Шарговачка, Билећка, Суботичка, Ранка Шипке, Војвођанска, Др Велимира Чолића и Крајишких бригада, те насеља Драгочај и Шарговац.
У периоду од 9.30 до 11.30 часова без електричне енергије биће дијелови улица Владике Варнаве Настића, Карађорђева (бројеви 86 и 312), Санска (број 13) и Реље Кнежевића.
Од 10.00 до 12.00 часова струје неће имати дијелови улица Манастира Грачаница (број 4), Милице Стојадиновић Српкиње (број 3), Саничких жетелаца, Високих Дечана (број 11), Југ Богдана, Косовке дјевојке (бројеви 1 и 3), Српских добровољаца, Стевана Првовјенчаног, Студеничка и Вацлава Хавлика Вене (број 6).
Из „Електрокрајине“ су навели да су прекиди у испоруци електричне енергије планирани због извођења радова на електроенергетској мрежи.
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