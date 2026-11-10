Аутор:Марија Милановић
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Доласком јесењих дана, кише, вјетра и нестабилног времена дошли су и они проблеми, који углавном погађају пјешаке.
Непроходне улице и тротоари постали су прави мали изазов у свакодневници великог броја грађана, а често се зна десити да је скоро па немогуће проћи неким дијелом града због нагомиланог лишћа, блата и локви, које је за собом оставила киша.
Овај пут то није била киша већ јак вјетар, који је за собом оставио не само нагомилано лишће, већ стабло, које лежи на тротоару у бањалучком насељу Кочићев вијенац тик уз аутобуско стајалиште.
Према најавама метеоролога данас се у дијеловима Републике Српске, као што је то Бањалука очекује нестабилно вријеме праћено јаким вјетром, те се моле грађани на додатни опрез.
Бања Лука
Киша већ прави проблеме, док су сливници и тротоари у Бањалуци затрпани лишћем
Подсјећања ради, све су чешће критике на рачун хигијене у највећем граду Српске с обзиром да доласком кише затрпани шахтови не могу пропуштати воду на вријеме те се иста накупља правећи велике локве, а лишће које се данима таложи претвара се у клизави прекривач.
Бања Лука
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Остаје да се види да ли ће надлежне градске службе реаговати и уклонити поломљено стабло, али и ријешити проблеме са одржавањем улица и тротоара, на које грађани већ дуже вријеме указују.
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