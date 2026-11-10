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Ни вјетар није заобишао Бањалуку: Поломљено стабло завршила на тротоару

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Марија Милановић
10.11.2026 15:24

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Овај пут то није била киша већ јак вјетар, који је за собом оставио не само нагомилано лишће већ цијелу једну грану, која лежи на тротоару у бањалучком насељу Кочићев вијенац тик уз аутобуско стајалиште.
Фото: ATV

Доласком јесењих дана, кише, вјетра и нестабилног времена дошли су и они проблеми, који углавном погађају пјешаке.

Непроходне улице и тротоари постали су прави мали изазов у свакодневници великог броја грађана, а често се зна десити да је скоро па немогуће проћи неким дијелом града због нагомиланог лишћа, блата и локви, које је за собом оставила киша.

Овај пут то није била киша већ јак вјетар, који је за собом оставио не само нагомилано лишће, већ стабло, које лежи на тротоару у бањалучком насељу Кочићев вијенац тик уз аутобуско стајалиште.

Вјетар направио проблеме у Кочићевом вијенцу

Према најавама метеоролога данас се у дијеловима Републике Српске, као што је то Бањалука очекује нестабилно вријеме праћено јаким вјетром, те се моле грађани на додатни опрез.

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Подсјећања ради, све су чешће критике на рачун хигијене у највећем граду Српске с обзиром да доласком кише затрпани шахтови не могу пропуштати воду на вријеме те се иста накупља правећи велике локве, а лишће које се данима таложи претвара се у клизави прекривач.

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Остаје да се види да ли ће надлежне градске службе реаговати и уклонити поломљено стабло, али и ријешити проблеме са одржавањем улица и тротоара, на које грађани већ дуже вријеме указују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

Кочићев вијенац

Пало стабло

Градска управа Бањалука

вјетар

Вријеме

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