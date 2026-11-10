Аутор:Марија Милановић
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Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић гостујући у једној емисији најавио је обуставу свих регулационих планова, а након 15 дана од ове његове изјаве, 19. новембра ће се пред одборницима у Скупштини Града наћи приједлози, који се односе управо на регулационе планове.
Драшко Станивуковић је 5. новембра, гостујући у емисији „Мат“ на БН-у обећао обуставу свих регулационих планова до усвајања Урбанистичког плана, међутим, ово обећање очигледно се није односило на скупштинску процедуру и одборнике, који ће их потенцијално изгласати.
„Ми ове седмице обилазимо три дијела града гдје су људи. Моја жеља је, знате некада, у брзини, ми видимо један дио града. Једа дио неуређених простора, врло неуређених и дотрајалих. Ми имамо градског архитекту, тим архитеката и ми уредимо ту средину. Људи кажу, не немојте то. Неки буду задовољни, неки кажу, ми нисмо хтјели тако. Ови који су задовољни, хвала им, ови који нису, сад ми кажемо добро. Идемо код вас“, рекао је градоначелник Бањалуке.
Како он наводи, представници Града ће обилазити насеља и не само то, већ ће грађани Бањалуке добијати и анкете са 20 питања. 20 питања на заокруживање и 21. ће бити описно, како то наводи градоначелник.
„Сад да ли требате паркинге, хоћете ли више зеленила, хоћете ли подземну или надземну гаражу. И, на крају, ако нисмо поставили неко питање, додајте. Узимамо од свих грађана и Заједнице етажних власника и то ћемо радити. То смо чули људи. Оно што ће бити наша одлука, ево овдје можда ексклузивно, чак предмет обуставе свих регулационих планова док не буде Урбанистички. То смо разумјели сад, као мој приоритет“, рекао је Станивуковић.
Поводом ове Станивуковићеве изјаве, огласила се одборница Народног фронта у Скупштини града Бањалука, Дијана Јешић.
„Не знам само од које сједнице то важи, пошто ће се на првој наредној наћи регулациони планови. Можда иде логиком 4 регулациона као ниједан, јер смо знали и по 20 регулационих да имамо на једној сједници“, наводи Јешићева на свом Инстаграму.
Такође, Јешићева се и осврнула на Станивуковићеву најаву обиласка насеља и већег учешће грађана, а тачку коју је она предложила у име удружења „За план“ и која се управо односи на већу транспарентност и веће учешће грађана није ставио на дневни ред.
„Тачку сам уредно, по Пословнику, предала 14.10. и за мјесец дана није успјела да прође скупштинску процедуру и да се нађе на дневном реду“, наводи одборница Јешић.
Подсјећања ради, неформална група грађана „За план“ недавно се огласила и по питању реконструкције Парка Петар Кочић гдје су питали, када ће грађани доћи на ред за одлучивање о промјенама у граду.
Како су тада навели из неформалне групе грађана „За План“, Град Бањалука је 14. септембра ове године потписао уговор са једном фирмом за израду урбанистичко-техничких услова за реконструкцију Парка Петар Кочић.
Дакле, према наводима поменуте групе грађана, идејно рјешење већ постоји, односно, будући изглед ове јавне површине скројен је по укусу појединаца, те се чланови групе „За План“ питају – гдје су у цијелом том процесу грађани и шира стручна јавност.
Бања Лука
Ко одлучује о изгледу Парка Петар Кочић и зашто се грађани ништа не питају?
Ово није издвојен случај, када је градња и реконструкција у Бањалуци у питању те се поменута група оглашавала неколико пута.
Овај случај поново отвара питање транспарентности урбанистичког планирања у Бањалуци, али и стварног учешћа грађана у доношењу одлука о изгледу и уређењу града.
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