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Шта ће се наћи на наредно сједници Скупштине града Бањалука?

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Лана Остојић
10.11.2026 19:39

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Ребаланс буџета од 352 милиона марака, план отплате дуговања, извјештај о раду градоначелника, нерадна недјеља, додатне таксе за кладионице и коцкарнице и додјела права на грађење без накнаде – само су неке од тачака наредне сједнице Скупштине града Бањалука. Из Градске управе најављују да би у наредним данима коначно требало да стигне и дуго очекивани нацрт буџета за 2027. годину.
Фото: ATV

Ребаланс буџета од 352 милиона марака, план отплате дуговања, извјештај о раду градоначелника, нерадна недјеља, додатне таксе за кладионице и коцкарнице и додјела права на грађење без накнаде – само су неке од тачака наредне сједнице Скупштине града Бањалука.

Из Градске управе најављују да би у наредним данима коначно требало да стигне и дуго очекивани нацрт буџета за 2027. годину.

„Нама је у интересу да се наравно усвоје и нацрти ребаланса и нацрти буџета. Такође је припремљен план за јавне расправе гдје ћемо као и увијек до сада стићи у свако насеље, у сваку мјесну заједницу, гдје грађани имају прилику да дају своје сугестије, да уважимо све они што мисле. Имамо довољно времена да се у законском року предложи и сам приједлог буџета“, рекла је градски менаџер, Мирна Савић Бањац.

Нацрт буџета, међутим, већ је требало да буде достављен, сматрају у Скупштини. Градска управа због кашњења већ је била на мети критика. Улазак у нову годину без усвојеног буџета значио би још један период привременог финансирања и неизвјесност за градске пројекте.

„У случају да то не урадимо – свакако да град Бањалука може да иде на привремено финансирање. Ми смо свједоци да је нажалост уназад неколико година то био случај, али не из разлога што је то Скупштина или одборници или СНСД желио, него искључиво због немарности градске управе, надлежног одјељења...“, рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука, Богољуб Зељковић.

Сагласан је с тим и предсједник Скупштине града. Чак и ако нацрт стигне у наредним данима, питање је да ли ће бити довољно времена да се нађе на наредној редовној сједници. На дневном реду неће се наћи ни горуће питање Еко топлана. Због тога се у наредном периоду планирају и ванредне сједнице.

„Питали смо и градског менаџера шта је са материјалима за ванредне сједнице које смо договорили са Градом прије неколико дана, јер знате и сами да смо то најавили и јавности и вама. Засад немамо повратну информацију, односно нисмо добили ни материјале од стране аутопревозника, ни Водовода, ни Еко топлана. Дакле, чекамо и тражимо да што прије добијемо те материјале“, рекао је предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић.

Након вишемјесечне паузе, Скупштина града Бањалука поново ће засједати у четвртак, 19. новембра. Одборници ће имати о чему да расправљају. Само једна, прилично врућа тема, за сада остаје хладна. Бањалучани ће до тада, ваљда, наћи начин да се угрију.

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Тагови :

Бањалука

Скупштина града Бањалука

сједница

Љубо Нинковић

Мирна Савић Бањац

Богољуб Зељковић

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