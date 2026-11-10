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Португал се спрема за разорне олује: Затварају школе, пријете страховити удари вјетра

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АТВ редакција
10.11.2026 22:31

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Португал се спрема за разорне олује: Затварају школе, пријете страховити удари вјетра
Фото: Tanjug/AP/Armando Franca

Португал се суочава са високим степеном метеоролошког ризика због проласка олујних система Бруна и Чарлс, уз могућност појаве ријетког и разорног метеоролошког феномена познатог као "стинг џет", који би могао да изазове ударе ветра јаче од 160 километара на сат, посебно на ширем подручју Лисабона.

Слична појава забиљежена је почетком године током олује Кристин, која је опустошила неколико области у округу Леирија.

Посебна пажња усмјерена је на шире подручје Лисабона, гд‌је би овај феномен могао да се појави сутра, нарочито у периоду од поднева до касних поподневних сати, преноси Јуроњуз.

За разлику од олује Кристин, која је најјачи интензитет достигла током ноћи, очекује се да ће овог пута олуја бити најинтензивнија током дана, када је већи број људи на улицама и путевима, што додатно повећава ризик, преноси Тан‌југ.

Португалска влада прогласила је за сутра стање приправности на цијелој територији континенталног дијела земље због приближавања циклона Чарлс.

Португалски министар унутрашње администрације Луис Неве најавио је затварање свих државних и приватних школа, као и јавних служби чији рад није неопходан.

Забрањено је кретање кроз паркове, шуме и вртове, а грађанима је упућен апел да остану у својим домовима.

Он је упозорио да би могло да дође до "веома тешких ситуација које ће захтијевати спасилачке интервенције", уз посебну забринутост због поплава у урбаним срединама, обарања дрвећа и прекида у снабд‌јевању електричном енергијом.

Институт ИПМА издао је црвено метеоролошко упозорење за осам округа: Бежу, Евора, Фаро, Леирију, Лисабон, Порталегре, Сантарем и Сетубал.

Упозорење је на снази до 21 час сутра увече.

Сви тунели и паркови у Лисабону, као и поједини мостови, биће затворени од поноћи.

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Тагови :

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