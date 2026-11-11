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Двије европске земље упозориле грађане: Склоните се

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АТВ редакција
11.11.2026 08:34

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Фото: TonyNojmanSK/Pexels

Становницима дијелова Летоније и Литваније власти су поручиле да се склоне на сигурно након што су неидентификовани дронови ушли у ваздушни простор тих држава.

Људи у неколико региона су у сриједу упозорени да потраже заклон док су НАТО борбени авиони подигнути у ваздух како би реаговали на безбједносни инцидент.

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Према доступним информацијама, дрон је у ваздушни простор ових чланица НАТО ушао из сусједне Русије или Бјелорусије.

Упозорење за Каунас и затварање аеродрома

Упозорење литванског Националног центра за управљање кризама обухватило је и Каунас, други по величини град у земљи са око 300 хиљада становника. Према пристиглим извјештајима, аеродром у Каунасу привремено је обуставио све летове.

Око 23 часа објављен је жути ниво узбуне, а грађанима у окрузима Виљнус и Утена препоручено је да крену ка најближим склоништима.

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"Оружане снаге Литваније обавјештавају: могућа ваздушна опасност (жуто). Пронађите сигурно мјесто. Ако примијетите сумњив предмет, не прилазите му и позовите 112. Сачекајте крај опасности", стајало је у званичном упозорењу.

Узбуна и у Летонији

Упозорење су издале и власти Летоније, које су огласиле могућу пријетњу у ваздушном простору општина Јекабпилс и Мадона.

"Обавјештавамо вас о могућој пријетњи у ваздушном простору Летоније. Тренутно није потребно предузимати никакве даље кораке. Ако се ситуација промијени, добићете обавјештење путем система раног упозоравања на мобилним телефонима са упутствима како да поступите", објавиле су власти на платформи Икс.

Летонске службе накнадно су извијестиле да је опасност прошла: "Обавјештавамо вас да је пријетња за ваздушни простор у општини Мадона престала".

Међусобне оптужбе око залуталих дронова

Украјински дронови су већ раније улазили у ваздушни простор Финске, Естоније, Летоније и Литваније, што појачава страх од ширења рата на територију оних чланица НАТО које се граниче са Русијом и Бјелорусијом.

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Русија оптужује Украјину да користи ваздушни простор НАТО савезника као заклон за извођење напада. Са друге стране, Кијев поручује да део њихових дронова скреће са руте због руског ометања сигнала. Чланице НАТО за ове инциденте директно окривљују Русију.

(Б92)

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Тагови :

Литванија

Летонија

НАТО

дрон

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