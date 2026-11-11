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Велика трагедија: Тијело дјечака пронађено поред пруге

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АТВ редакција
11.11.2026 08:25

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

У београдском насељу Раковица јутрос је дошло до тешке трагедије када је поред пруге пронађено тијело дечака старог око 14 година.

Екипа Хитне помоћи убрзо је по позиву изашла на лице мјеста, али су дежурни љекари, нажалост, могли само да констатују смрт малољетника.

Полиција и дежурни јавни тужилац одмах су обезбиједили терен и обавили увиђај.

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Детаљна истрага треба да утврди тачне околности под којима је наступила смрт - првенствено да ли је ријеч о налету воза, удару аутомобила или неком другом узроку страдања.

Тијело настрадалог дјечака превезено је на Институт за судску медицину ради обдукције, која ће пружити коначан одговор о тачном узроку смртоносних повреда. Саобраћај на овом делу пруге током увиђаја одвијао се отежано.

(Телеграф)

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Тагови :

пронађено тијело

Србија

трагедија

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