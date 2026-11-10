Због пријетњи новинарки Бранкици Станковић задржано пет особа

Аутор:АТВ редакција
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Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је задржавање пет особа осумњичених за угрожавање сигурности новинарке Бранкице Станковић.
Осумњиченима Д. М. (26), Р. Р.(40), С. С. (34), О. И. (27) и А. Н. (27) ставља се на терет да су дана 6. јуна 2023. године, током трајања кошаркашке утакмице "Партизан – Олимпија Цедевита" у Београдској арени, скандирали пјесме увредљивог и пријетећег садржаја упућене новинарки Бранкици Станковић, чиме су угрозили њену сигурност.
Поступајући по налогу јавног тужиоца, полицијски службеници Полицијске управе за град Београд, Одјељења за јавни ред и мир, предузели су мјере ради проналажења осумњичених, након чега су донијета рјешења о задржавању Д. М. и Р. Р., док је за осумњиченима С. С., О. И. и А. Н., након више покушаја њиховог проналажења, по налогу јавног тужиоца расписана потрага, имајући у виду да се налазе у бјекству.
Осумњичени Д. М. и Р. Р. биће саслушани пред јавним тужиоцем Трећег основног јавног тужилаштва у Београду дана 12. новембра 2026. године, док је полицији наложено да интензивира мјере трагања за преосталим осумњиченима и да их, одмах по проналаску, приведе Трећем основном јавном тужилаштву у Београду ради саслушања.
Бранкица Станковић јавности је постала позната кроз свој рад на емисији "Инсајдер" која је свјетло дана угледала на телевизији Б92.
Због серијала емисија посвећених навијачима у Србији, као и њиховим криминалним активностима, добијала је пријетње смрћу. Због тога је годинама имала полицијску заштиту, а на трибинама су често скандирали њено име.
На једној утакмици Партизана током скандирања увредљивог садржаја на њен рачун, трибинама се пронијела гумена лутка која је на крају пробушена, што је била директна пријетња познатој новинарки.
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