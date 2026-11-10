РЕМ жестоко казнио Информер

Аутор:АТВ редакција
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Регулаторно тијело Србије за електронске медије казнило је данас телевизију Информер забраном емитовања емисије Колегијум на 25 дана као и оглашавања на пет дана, те изрекло упозорење због необиљежавања изборног програма, прихватајући образложење да је узрок била техничка грешка.
РЕМ је данас око пет часова расправљао о четири пријаве због кршења медијских прописа против телевизије Информер.
Сједници је предсједавао предсједник Савјета РЕМ-а Стевица Смедеревац, а присуствовали су, између осталих, главни и одговорни уредник телевизије Информер Драган Ј. Вучићевић са адвокатима, као и један број запослених у Информеру.
Вучићевић је неколико пута инсистирао да чланови РЕМ-а објасне зашто сједници присуствују представници Европске комисије и Амбасаде Норвешке, а да о томе нису обавијештени адвокати "Информера" и они који представљају тај медиј.
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Паралелно са сједницом РЕМ-а пред зградом овог тијела одржан је велики скуп подршке Информеру.
РЕМ је раније данас телевизији Курир изрекао забрану емитовање Дневника на један дан и "Вести" у трајању од два дана, а телевизији Прва једнодневну забрану оглашавања, док је телевизији В5 из Ваљева изречена мјера упозорења.
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Ово тијело је, такође, одлучило да обустави поступак против телевизије "К1".
На сједници, која је одржана у сриједу, 4. новембра, РЕМ је изрекао мјеру забране емитовања информативне емисије Прве инфо телевизији Информер у трајању од седам дана, као и емисије Вести телевизији Прва у трајању од једног дана и Јутарњег програма у трајању од пет дана.
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