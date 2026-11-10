Logo

РЕМ жестоко казнио Информер

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
10.11.2026 18:19

Коментари:

4
РЕМ жестоко казнио Информер
Фото: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Регулаторно тијело Србије за електронске медије казнило је данас телевизију Информер забраном емитовања емисије Колегијум на 25 дана као и оглашавања на пет дана, те изрекло упозорење због необиљежавања изборног програма, прихватајући образложење да је узрок била техничка грешка.

РЕМ је данас око пет часова расправљао о четири пријаве због кршења медијских прописа против телевизије Информер.

Сједници је предсједавао предсједник Савјета РЕМ-а Стевица Смедеревац, а присуствовали су, између осталих, главни и одговорни уредник телевизије Информер Драган Ј. Вучићевић са адвокатима, као и један број запослених у Информеру.

Вучићевић је неколико пута инсистирао да чланови РЕМ-а објасне зашто сједници присуствују представници Европске комисије и Амбасаде Норвешке, а да о томе нису обавијештени адвокати "Информера" и они који представљају тај медиј.

РЕМ сједница Информер

Србија

Информер остаје без јутарњег програма, РЕМ изрекао забрану

Паралелно са сједницом РЕМ-а пред зградом овог тијела одржан је велики скуп подршке Информеру.

РЕМ је раније данас телевизији Курир изрекао забрану емитовање Дневника на један дан и "Вести" у трајању од два дана, а телевизији Прва једнодневну забрану оглашавања, док је телевизији В5 из Ваљева изречена мјера упозорења.

РЕМ Србија

Србија

РЕМ забранио емисију на Информеру на седам дана, кажњена и "ТВ Прва"

Ово тијело је, такође, одлучило да обустави поступак против телевизије "К1".

На сједници, која је одржана у сриједу, 4. новембра, РЕМ је изрекао мјеру забране емитовања информативне емисије Прве инфо телевизији Информер у трајању од седам дана, као и емисије Вести телевизији Прва у трајању од једног дана и Јутарњег програма у трајању од пет дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драган Ј. Вучићевић

ТВ Информер

Казна

Коментари (4)

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Србија

Држављанин БиХ ухапшен у Србији: Ево шта је полиција пронашла у камиону

5 ч

0
Савјет Регулаторног тијела за електронске медије (РЕМ) изрекао је на данашњој седници мјеру ТВ Курир и на један дан забранио емитовање емисије "Дневник" и на два дана емитовање емисије "Вести" на тој телевизији. Савет РЕМ-а изрекао је меру упозорења због ненамерно учињене грешке ТВ В5 из Ваљева. Мјера је донијета због реемитовања програма Информер ТВ "Специјал".

Србија

Ко је кажњен, а против кога је обустављен поступак: РЕМ донио одлуку

7 ч

0
Драган Вучићевић

Србија

Полиција дошла на врата Драгана Ј. Вучићевића

8 ч

2
модернизација просторија болница Брчко

Србија

Зараза се поново шири, ево ко је у највећем ризику

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима