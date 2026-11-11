Откривени нови детаљи о смрти Периша: Ево шта је све примио

Аутор:АТВ редакција
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Нови детаљи о посљедњим сатима живота Кристиана Јосипа Периша (32), који је 21. октобра преминуо у психијатријској болници у загребачком Јанкомиру, откривају шта се догађало прије његове смрти, које је лијекове примио и како је особље покушало да га реанимира.
Истовремено, појавиле су се разлике између тврдњи болнице и ранијих полицијских извјештаја.
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Директорка Клинике за психијатрију Свети Иван Мајда Грах у допису Министарству здравства од 7. новембра описала је поступање љекара и медицинског особља, интервенције полиције и покушаје спасавања Перишевог живота.
Документ је Министарство доставило "Индексу", који је раније објавио и детаље полицијског извјештаја о снимцима надзорних камера.
Четворица медицинских техничара осумњичена су за тешко убиство посебно рањиве особе. Налазе се у истражном затвору, а сва четворица добила су ванредне отказе.
Према допису директорке, Периш је 21. октобра око 14.30 часова довезен на хитан психијатријски преглед у пратњи радника Хитне помоћи и двојице полицајаца.
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Грах наводи да је био изразито напет, вербално агресиван и да је пријетио особљу. Одбијао је хоспитализацију, говорећи о непријатним искуствима током ранијих лијечења и страху од поновног смјештаја на затвореног одјељења.
Директорка тврди да полицајци нису пружили тражену помоћ при његовом смјештају, иако је особље захтијевало додатну асистенцију.
Према њеним наводима, Периш је у једном тренутку показао метални боксер и клијешта, због чега је процијењено да постоји озбиљан безбједносни ризик.
Међутим, полицијске биљешке које је "Индекс" раније објавио доносе другачији опис појединих догађаја.
Према њима, Периш је око 15.23 часова сједио на клупи и није био агресиван, а након разговора пристао је да уђе у болницу.
Полиција је поново позвана око 17 часова, када је пацијент већ био везан за болнички кревет. Према службеној биљешци, љекарка је тада рекла да је успјешно спутан и да полицијска помоћ више није потребна.
Навела је и да Периш није пријетио особљу нити га угрожавао.
У допису се наводи да је Периш након прве терапије неко вријеме био мирнији и да је заспао.
Током вечерње визите, према болничкој верзији догађаја, поново је постао изразито узнемирен, опирао се и покушавао да насрне на особље.
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Љекарка је тада одредила примјену три лијека путем инјекције: халоперидола, промазина и диазепама.
Пошто се, према наводима болнице, није смирио, разматрана је додатна доза халоперидола.
Међутим, током припреме терапије медицинска сестра примијетила је да Периш више не дише и да нема опипљив пулс.
Директорка наводи да додатна доза халоперидола није примијењена.
Покушавали су да га реанимирају, смрт проглашена у 21.26
Након што је установљено да пацијент не дише, започета је реанимација и позвана Хитна помоћ.
Према болничком извјештају, до доласка Хитне помоћи примијењене су три ампуле адреналина, а током наставка реанимације још десет.
Кориштени су и други лијекови, укључујући амиодарон и налоксон, а изведена су и три дефибрилацијска шока.
За одржавање дисајног пута кориштено је супраглотичко помагало и-гел.
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Упркос покушајима реанимације, није успостављена спонтана циркулација, а смрт је проглашена у 21.26 часова.
Ови подаци посебно су значајни јер су чланови породице раније тврдили да им је докторка повреде на Перишевом врату објашњавала интубацијом, а смрт затајењем срца.
У допису се помиње помагало и-гел, али није разјашњено да ли је обављена и ендотрахеална интубација.
Прелиминарна обдукција показала је бројне крвне подливе, огреботине, преломе више ребара и грудне кости, као и едем плућа и мозга.
Тачан узрок смрти и околности настанка повреда тек треба да буду утврђени вјештачењем.
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