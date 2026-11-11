Наставак преговора Русије, САД и Украјине у Абу Дабију

Аутор:АТВ редакција
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У Абу Дабију се настављају преговори Русије, САД и Украјине о миру.
Разговарано је о безбједносним гаранцијама, деескалацији и хуманитарним питањима.
Амерички државни секретар Марко Рубио оцијенио је преговоре продуктивним и најавио могуће укључивање Европе у преговоре, чему се успротивио руски шеф дипломатије Сергеј Лавров.
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