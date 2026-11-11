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Наставак преговора Русије, САД и Украјине у Абу Дабију

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АТВ редакција
11.11.2026 07:26

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Специјални изасланик Сједињених Америчких Држава Џаред Кушнер (у средини) обраћа се током консултативног састанка представника САД, Украјине и чланица ЕУ, уочи трилатералних преговора Украјине, САД и Русије у Абу Дабију, у Уједињеним Арапским Емиратима, у уторак, 10. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri,Pool

У Абу Дабију се настављају преговори Русије, САД и Украјине о миру.

Разговарано је о безбједносним гаранцијама, деескалацији и хуманитарним питањима.

Амерички државни секретар Марко Рубио оцијенио је преговоре продуктивним и најавио могуће укључивање Европе у преговоре, чему се успротивио руски шеф дипломатије Сергеј Лавров.

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Тагови :

преговори

Русија

Украјина

Америка

Абу Даби

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