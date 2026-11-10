Откривен нови скандал око смрти Периша

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је снимке из болнице у Јанкомиру изузела двије седмице након пријаве породице Кристијана Јосипа Периша. Четворица техничара су у притвору.
Индекс (Index) је сазнао нове информације из истраге смрти 32-годишњег спортисте Кристијана Јосипа Периша, који је 21. октобра преминуо у Клиници за психијатрију Свети Иван у загребачком Јанкомиру. Породица је само два дана након његове смрти поднијела кривичну пријаву због сумње на несавјесно лијечење, а адвокат је одмах затражио и да болница сачува све снимке видео-надзора.
Према информацијама које је Индекс добио из два извора, полиција је снимке из болнице изузела тек 6. новембра, двије седмице након кривичне пријаве. Дан раније случај је полицији пријавила и директорка болнице Мајда Грах, након што је 4. новембра лично прегледала снимке и уочила неправилности.
У међувремену су четворица медицинских техничара завршила у истражном притвору због сумње на тешко убиство Периша. Сва четворица добила су ванредне отказе. Унутрашњи надзор у болници још траје, а коначан узрок смрти требало би да буде разјашњен додатним судско-медицинским и токсиколошким вјештачењима.
Сумње породице појавиле су се чим су видјели Перишево тијело. На глави и врату уочили су повреде којих, према њиховим тврдњама, раније није било.
Додатно их је узнемирило то што им из болнице нико није одмах јавио да је Кристијан преминуо. За његову смрт сазнали су тек након што су се сами распитивали о његовом стању.
Ни тада им, према тврдњама породице, није одмах дозвољено да виде тијело. На крају су ипак успјели да уђу у просторију у којој се налазило.
У болници им је речено да је Периш преминуо од затајења срца, што им је било необично јер је био спортиста и, према њиховим ријечима, није имао озбиљнијих здравствених проблема.
Када су примијетили повреде на његовом тијелу, породица је почела да сумња да смрт није наступила на начин који им је описан.
Породица је ангажовала адвоката Леона Зрнића, који је већ 23. октобра поднио кривичну пријаву и затражио поступање Министарства здравља.
„Дана 23. октобра 2026. поднио сам кривичну пријаву надлежном тужилаштву, као и захтјев надлежном Министарству ради спровођења инспекцијског надзора над установом, те захтјев установи да сачува све снимке видео-надзора јер сам видио да ће се у супротном све заташкати“, изјавио је Зрнић за Индекс.
Тај датум је посебно важан за реконструкцију догађаја.
Наиме, предсједник Управног одбора болнице Мирандо Мрсић потврдио је да је директорка Мајда Грах снимке лично прегледала тек 4. новембра, након што је посумњала у вјеродостојност извјештаја које је добијала од запослених.
Сљедећег дана случај је пријавила полицији, а према информацијама Индекса, полиција је снимке изузела 6. новембра. Информативни разговори са члановима породице и особљем болнице обављени су тек 7. новембра.
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