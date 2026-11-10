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Затресло се тло у Црној Гори, осјетило се и у Српској

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АТВ редакција
10.11.2026 20:54

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Затресло се тло у Црној Гори, осјетило се и у Српској

Земљотрес јачине 3,5 степени по Рихтеру забиљежен је вечерас у 20.17 часова на подручју Црне Горе.

Како је објавио ЕМСЦ, епицентар земљотреса лоциран је на подручју 75 километара сјеверозападно од Подгорице, односно 26 километара југоисточно од Гацка у Републици Српској.

Земљотрес се осјетио и у Билећи, Никшићу и Плужинама.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима

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Тагови :

Црна Гора

Република Српска

Земљотрес

Рихтерова скала

Коментари (1)

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