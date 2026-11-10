Затресло се тло у Црној Гори, осјетило се и у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Земљотрес јачине 3,5 степени по Рихтеру забиљежен је вечерас у 20.17 часова на подручју Црне Горе.
Како је објавио ЕМСЦ, епицентар земљотреса лоциран је на подручју 75 километара сјеверозападно од Подгорице, односно 26 километара југоисточно од Гацка у Републици Српској.
Земљотрес се осјетио и у Билећи, Никшићу и Плужинама.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
8 ч0
Регион
11 ч0
Регион
11 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму