Како уклонити досадне рекламе са телефона? Потребно је само неколико секунди

Иако представљају важан извор прихода за велики број бесплатних сервиса, многима су постале толико напорне да траже начин да их барем дјелимично уклоне.

Добра вијест је да на Андроид телефонима за то није потребно рутирање уређаја, инсталирање бројних апликација нити компликовано подешавање.

Постоји једна опција која може значајно да смањи број реклама на телефону, а зове се Private DNS (Приватни ДНС).

Једно подешавање може да направи велику разлику

На већини модерних Андроид телефона могуће је промијенити приватни ДНС и тако користити сервис који филтрира познате рекламне домене.

Ова функција доступна је на уређајима са Андроидом 9 и новијим верзијама.

Потребно је да у подешавањима пронађете опцију Private DNS (Приватни ДНС) и у поље за назив провајдера унесете сљедећу адресу:

dns.adguard-dns.com

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Важно је напоменути да се раније у ову сврху често користила адреса dns.adguard.com. Међутим, АдГуард је свој јавни ДНС сервис у међувремену пребацио на нови домен, па је актуелна адреса dns.adguard-dns.com.

Путања до ове опције може се разликовати у зависности од произвођача телефона.

Google Pixel и већина уређаја са чистим Андроидом: Подешавања - Мрежа и интернет - Приватни ДНС.

Samsung: Подешавања - Везе - Додатна подешавања везе - Приватни ДНС.

Након што унесете адресу и сачувате промјене, подешавање почиње да важи одмах. Поновно покретање телефона није потребно.

Како заправо функционише блокирање реклама?

Када апликација или интернет страница покуша да учита рекламу, мора да контактира одређени сервер. Приватни ДНС може да препозна познате рекламне домене и спријечи њихово учитавање.

Резултат је да се дио реклама уопште не појављује на екрану.

То може бити посебно примјетно у бесплатним играма и апликацијама, у којима рекламе често прекидају коришћење видео-снимцима, банерима или искачућим прозорима.

Осим што смањује број реклама, блокирање непотребних захтјева понекад може да омогући и брже учитавање страница, као и мању потрошњу мобилних података.

Ипак, неће нестати баш све рекламе

Ово није универзални блокатор реклама.

Поједини сервиси и даље могу приказивати огласе, посебно када су они интегрисани директно у садржај апликације или се испоручују на начин који ДНС филтрирање не може да препозна.

Зато не треба очекивати да ће једна промјена подешавања у потпуности претворити телефон у уређај без реклама.

Највећи недостатак: неке функције могу престати да раде

Блокирање рекламних домена може имати и нежељене посљедице.

На примјер, поједине мобилне игре нуде додатне животе, новчиће или друге награде након гледања рекламе. Када је реклама блокирана, игра не може да је учита, па самим тим неће бити доступна ни награда која је условљена њеним гледањем.

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У ријетким случајевима могу настати проблеми и са појединим веб-страницама, сервисима или функцијама које зависе од домена који се налазе на листи за блокирање.

Посебан примјер су јавне Wi-Fi мреже са такозваним captive portal системом, који захтијева да се најприје отвори страница за пријаву или прихватање услова коришћења. У неким случајевима приватни ДНС може да омета такав поступак.

Ако примијетите проблем, рјешење је једноставно. Довољно је да се вратите у подешавања и опцију Private DNS поставите на Аутоматски (Automatic) или је искључите, ако је та могућност доступна.

Да ли треба потпуно блокирати рекламе?

Постоји још једна ствар коју вриједи имати на уму.

Рекламе су један од главних начина на који се финансирају бесплатни веб-сајтови, апликације и креатори садржаја. Ако редовно посјећујете одређени портал или пратите неког аутора, можете размислити о томе да подржите њихов рад претплатом или на неки други начин.

Другим ријечима, блокирање реклама може бити практично, али није без посљедица по сервисе који зависе од прихода остварених оглашавањем.

Постоје и друга рјешења

Приватни ДНС није једини начин за блокирање реклама.

Постоје специјализоване апликације и интернет прегледачи са уграђеним блокаторима реклама, док напреднији корисници могу користити рјешења попут Pi-hole или AdGuard Home, која омогућавају филтрирање интернет саобраћаја на нивоу цијеле кућне мреже.

Таква рјешења, међутим, захтијевају више подешавања и техничког знања.

Зато је промјена приватног ДНС-а вјероватно једна од најједноставнијих опција за просјечног корисника Андроид телефона. Не захтијева инсталирање додатне апликације, роот приступ нити коришћење ВПН-а, а може значајно да смањи број реклама које се појављују током свакодневног коришћења телефона.

И што је најважније, ако вам ово подешавање изазове проблеме, можете га вратити на претходно стање за свега неколико секунди, преноси Курир.