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Воцап уводи нову функцију: Контролишите ко види ваш број

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АТВ редакција
10.11.2026 12:59

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Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.
Фото: pexels/Brett Jordan

Воцап је у јуну представио функцију корисничких имена, а сада се надовезује додатним опцијама контроле приватности.

Функцију корисничких имена Воцап је увео са фокусом на приватност, омогућавајући корисницима да међусобно комуницирају без потребе да знају бројеве телефона једни других.

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Надовезујући се на то, сада тестира функцију која корисницима пружа детаљнију контролу над видљивошћу њихових бројева телефона, преноси ГСМАрена.

Ово откриће долази од портала ВАБетаИнфо, који је примјетио да се ова функција развија у бета верзији апликације Воцап за Андроид, са ознаком 2.26.45.1.

Према наводима овог портала, нова функција приватности за бројеве телефона нуди четири опције: сви, моји контакти, моји контакти осим одабраних и нико.

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Ове опције омогућавају корисницима да одлуче ко може да види њихове бројеве телефона током позива и у четовима.

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Тагови :

Воцап

Мобилни телефон

апликација

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