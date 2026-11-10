Епидемија морбила у Бору, има ли разлога за бригу у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Након што је у Бору у Србији проглашена епидемија морбила, провјеравамо каква је епидемиолошка ситуација у Републици Српској.
Има ли разлога за забринутост и колики је ризик од ширења заразе, откривамо у разговору са Младеном Грујичићем, начелником Хигијенско-епидемиолошке службе Дома здравља Бијељина.
"2024. ми смо имали епидемију, а прије тога 2014. на 2015. годину. И током претходне епидемије, преко 200, тачније и много више од 200, је било дјеце која су била инфицирана, што дјеце, мање одраслих особа. Оно што јесте, на примјер, што сам видио да је у Источној Србији проблем током пријаве те епидемије да нису само дјеца инфицирана, него и одрасле особе. Значи да имамо и особе које нису нажалост вакцинисане", рекао је доктор Грујичић.
"Ако имамо такву неку ситуацију, то је већ озбиљна ситуација за то подручје и зато су вјероватно моје колеге пријавиле ту епидемију и покушавају да извакцинишу што је могуће већи број људи да би заштитили своје окружење".
С обзиром на близину Србије, доктор објашњава да ли има разлога за забринутост у Републици Српској.
"Е сад, с једне стране јесте то Источни дио Србије, заиста је прилично удаљеност између Бора и Бијељине или остатка Републике Српске. Међутим, немојмо заборавити да је између Бијељине и Бора Београд. Значи, сви идемо према Београду, путује се за Београд. Значи, али постоји реална могућност преноса према Бијељини, зато што имамо наше дјеце која студирају или људи који раде у Београду. Тако да постоји могућност тог преноса. Да ли је за сада та опасност нека велика? Није, на срећу. Али оно што, хајде да кажемо, не даје толики оптимизам јесте покривеност наше дјеце вакцинама, између осталог и ММР вакцином", истиче доктор Грујичић.
Све детаље погледајте у видео прилогу у наставку.
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