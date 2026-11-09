Стручњаци рекли своје: Да ли је штетно пити воду уз оброк

Аутор:АТВ редакција
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Сигурно сте чули савјет: Немојте пити воду док једете. Вјерује се да вода разрјеђује желудачну киселину, успорава варење и тако спречава организам да правилно апсорбује хранљиве материје.
Иако ово објашњење на први поглед дјелује увјерљиво, стручњаци истичу да је људско тијело сложен и изузетно прилагодљив систем.
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Систем за варење функционише тако да истовремено може да обрађује храну и течност. Код већине здравих људи умјерен унос воде током оброка неће утицати на варење, тврде љекари.
Вјеровање да вода разрјеђује желудачну киселину један је од главних разлога због којих поједини људи избјегавају да пију воду током оброка. Према ријечима др Самира Батија, аналитичара јавног здравља, овакво увјерење није у складу са начином на који систем за варење заиста функционише.
"Раширено је увјерење да људи не треба да пију воду уз оброк јер би она могла утицати на сокове за варење и сам процес варења. Неки се плаше да ће вода током оброка изазвати надимање или спријечити апсорпцију хранљивих материја. Међутим, истина је другачија", каже др Бати.
Желудачна киселина помаже варењу, посебно протеина, а људски систем за варење осмишљен је тако да ефикасно функционише и сам регулише ниво желудачне киселине и ензима за варење.
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"Мале или умјерене количине воде не утичу значајно на ове нормалне процесе", напомиње доктор.
Током оброка храна мора да се сажваће, прогута, помијеша са желудачном киселином и затим прође кроз цријева. Вода помаже у сваком од ових корака.
Др Бати каже да у многим случајевима умјерена количина воде током оброка може помоћи варењу.
"Вода разграђује храну, олакшава њен пролазак кроз пробавни тракт и чини гутање једноставнијим. Ограничавање уноса течности може утицати на редовност пражњења цријева и допринијети затвору", сматра доктор.
Вода је посебно важна када оброк садржи много поврћа, воћа, интегралних житарица или других намирница богатих влакнима. Без довољно течности влакна не могу ефикасно да обављају своју функцију. Умјесто да олакшају пражњење цријева, могу чак и погоршати затвор.
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Занимљиво је да вода може помоћи и на још један начин.
Многи људи једу пребрзо док гледају у телефон или раде. Повремени гутљаји воде могу природно успорити темпо јела. То често значи боље жвакање хране, раније препознавање осјећаја ситости и спречавање преједања.
Иако сама по себи није штетна, вода током оброка код појединих особа, нарочито оних са осјетљивим желуцем, може изазвати непријатне тегобе.
"Брзо испијање велике количине воде може изазвати привремену нелагодност у стомаку или надимање, нарочито код особа са осјетљивим желуцем", напомиње др Бати.
Пацијентима са гастроезофагеалном рефлуксном болешћу (ГЕРБ) веће количине течности уз обилне оброке могу погоршати симптоме попут горушице или осјећаја пуноће.
"Појединим особама не пријају веома хладна пића. Вода собне температуре или благо топла вода често се лакше подноси", додаје др Бати.
То не значи да је у овом случају проблем сама вода. Често је узрок нелагодности комбинација преједања, пребрзог једења и испијања велике количине течности одједном.
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Др Бати зато савјетује да радије слушамо сигнале свог тијела него да вјерујемо у опште забране.
Не дјелују сва пића исто на желудац. Обична вода знатно се разликује од заслађених сокова, газираних напитака или алкохола.
"Газирана пића могу изазвати гасове, надутост и притисак у стомаку, што може допринијети појави горушице. Заслађена пића такође доносе непотребне калорије и могу негативно утицати на метаболичко здравље. Обична вода остаје бољи избор током оброка", истиче др Бати.
Алкохол, с друге стране, може иритирати слузокожу желуца и ометати нормалну функцију варења када се конзумира у већим количинама. Зато је избор обичне воде често најједноставнија одлука.
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"Добро варење зависи од свакодневних навика, а не од једне чаше воде", закључује др Бати.
(Курир)
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