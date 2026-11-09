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Ево зашто никада не треба спавати са сочивима

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АТВ редакција
09.11.2026 09:07

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Контактна сочива за очи
Фото: Nataliya Vaitkevich / Pexels

Контактна сочива многима олакшавају свакодневицу, али они који их редовно носе понекад заборављају на правила која су важна за здравље очију.

Спавање са сочивима или туширање без њиховог скидања може се чинити безазленим, али офталмолози упозоравају да такве навике могу довести до озбиљних инфекција ока, пише АС.

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Иако се чини да чиста вода не може наштетити очима, љекари упозоравају да контактна сочива не би смјела долазити у додир с водом, чак ни оном из чесме. Исто важи за туширање, купање у мору и базенима.

Зашто је вода опасна за контактна сочива?

У води се може налазити амеба Acanthamoeba, микроорганизам који може изазвати озбиљну инфекцију рожњаче познату као акантамебни кератитис. Иако је таква инфекција ријетка, може бити веома болна, тешко се лијечити и у најтежим случајевима довести до трајног оштећења вида. Контактна сочива могу повећати ризик од инфекције јер се микроорганизми могу задржати на њиховој површини и доспјети до рожњаче, преноси Индекс.хр.

Због тога офталмолози савјетују да се сочива никада не испирају водом те да их је потребно скинути прије туширања или купања. За њихово чишћење и чување треба користити искључиво одговарајући раствор за контактна сочива, према упутствима произвођача. Ако планирате активности у води, сигурнији избор могу бити наочаре.

Зашто не би требало да спавате са сочивима?

Осим контакта с водом, једна од најризичнијих навика јесте спавање с контактним сочивима. Током спавања рожњача добија мање кисеоника, а сочива могу додатно смањити његово снабдијевање и повећати могућност инфекције. Према подацима америчких Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), спавање с контактним сочивима повезано је са шест до осам пута већим ризиком од инфекције ока.

То важи и за краће дријемање током дана. Изузетак су сочива посебно одобрена за ношење током спавања, али и њих би требало користити искључиво према препоруци офталмолога.

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Сочива ставите прије шминкања

Важан је и редослијед стављања сочива и наношења шминке. Офталмолози препоручују да се сочива ставе прије шминкања како би се смањила могућност да честице маскаре, сјенке или оловке за очи доспију испод њих и изазову иритацију. Исто правило важи и увече. Сочива је најбоље извадити прије уклањања шминке како остаци козметичких производа не би дошли у додир с њима.

Ако се током ношења сочива појаве бол, изражено црвенило, осјетљивост на свјетлост или замагљен вид, сочива треба одмах извадити и што прије потражити преглед офталмолога.

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Тагови :

сочиво

Очи

здравље

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