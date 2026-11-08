Дјечак зарадио малу огреботину, 2 седмице касније му откривена болест за коју мало ко зна

Аутор:АТВ редакција
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Мала огреботина коју родитељи готово нису ни примијетили претворила се у озбиљан здравствени проблем!
Шестогодишњи дјечак добио је високу температуру, изгубио апетит, а онда се појавио болан оток испод пазуха. Педијатар је тек након једног детаља открио шта се крије иза његових тегоба.
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Управо овакав случај описала је педијатар др Ана Пећинар Лучић, која упозорава да и наизглед безазлена огреботина мачке може бити окидач за инфекцију чији се симптоми јављају тек након извјесног времена.
"Дјечак је већ неколико дана имао температуру, био је малаксао, изгубио је апетит и жалио се на бол испод десне руке. Приликом прегледа примијетила сам увећан и изразито осјетљив лимфни чвор у пазуху. Родитељи су били забринути: дијете није кашљало, није имало упалу грла, нити било какве друге очигледне знаке инфекције", испричала је др Пећинар Лучић на Тикток профилу "примемедицалкидс".
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Како каже, била је у дилеми шта би могао бити узрок увећаног лимфног чвора у одсуству других знакова инфекције.
"И ево, оно што сам тражила: један детаљ привукао ми је пажњу. На његовој подлактици налазила се мала, готово зарасла огреботина. Питала сам родитеље: 'Да ли имате кућног љубимца? Да ли је можда дијете било у контакту са неким кућним љубимцем, на примјер мачком? Када је било у контакту са мачком?' Мајка се одмах сјетила: 'Прије 2 недјеље играо се са мачетом код баке. Мало га је огребало, али рана је била толико мала да чак нисмо ни обратили пажњу", навела је.
Тада је докторка посумњала на болест за коју многи родитељи никада нису ни чули.
"Болест мачје огреботине: ову инфекцију изазива бактерија Бартонела, која се може пренијети огреботином заражене мачке, нарочито мачета. Оно што многи не знају јесте да рана на кожи може потпуно зарасти, док се симптоми инфекције појављују тек данима или недјељама касније. Упутили смо дијете на додатне анализе крви и ултразвучни преглед увећаног лимфног чвора", испричала је докторка.
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На основу клиничке слике и резултата испитивања, потврђена је сумња на болест мачје огреботине.
"Код већине здраве дјеце ова болест пролази без озбиљних посљедица, али у појединим случајевима може изазвати изражену упалу лимфних чворова, стварање гнојне колекције, а ријетко и компликације које захватају друге органе. Уз одговарајућу терапију антибиотицима, успјешно се опоравио. Запамтите: величина ране не мора да говори ништа о озбиљности инфекције", додала је, преноси "Курир".
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