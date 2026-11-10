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Један знак ће се до краја године обогатити: Планете су коначно на његовој страни

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АТВ редакција
10.11.2026 12:36

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Фото: Eugene Lisyuk/Pexels

За један хороскопски знак почиње фаза богатства, и то са новцем који мијења све. Планете су се коначно окренуле у његову корист.

Некоме се срећа јавља кроз ситнице, а некоме кроз цифре послије којих ништа није исто. До краја године један знак добија прилику која није само финансијска, већ судбинска.

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Тај новац не стиже као поклон.

Стиже као плата за све што је тај знак годинама носио у тишини, док други то нису ни примјећивали.

Рак је знак који коначно добија своје

Ријеч је о Раку. Овај знак је годинама бринуо о другима, градио, ћутао и трпио, а често је био на корак од тога да одустане.

До краја године Рак добија финансијски прилив који не покрива само рачуне, већ отвара врата ка нечему много већем.

Раку никад није било лако да тражи за себе. Увијек је прво мислио на породицу, на дом, на људе које воли, а сопствене жеље гурао је на крај листе. Управо зато овај преокрет има топлину коју други знаци тешко разумију.

Овога пута неко други брине о Раку, а то је судбина.

Шта Раку тачно доноси ова фаза богатства?

То може бити насљедство, бонус, неочекиван посао, па чак и дуг који вам неко коначно враћа.

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Једно је сигурно: новац долази у тренутку када је Раку најпотребнији. Мијења ток свакодневице, али и оно унутрашње осјећање да вриједите.

Зашто се све намјешта баш пред крај године?

Из угла астрологије, планете су се намјестиле у корист Рака, а Мјесец, његов владар, појачава осјећај да се нешто важно помјера.

То значи да се уложени труд коначно исплаћује.

Рак не тражи аплауз, али га судбина сада њежно гура ка успјеху који је одавно заслужио.

Практични савјет за Ракове у периоду богатства

Не трошите нагло. Овај новац вас позива да га уложите у оно што вас покреће, било да је то образовање, здравље, дом или сопствени посао. Не заборавите да ово није само прилика.

Ово је потврда да сте на правом путу, и то вам сада нико не може одузети.

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Шта је са осталим знацима? Не очајавајте!

Иако су све очи упрте у Рака, сви знаци осјећају помјерања. Ако сте у фази застоја, схватите ово као позив да се спремите, јер почетак нове године може донијети изненађења и вама.

Да ли сте и ви неко ко годинама даје, а тек сада осјећа да му се враћа?

(Крстарица)

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Хороскоп

астрологија

Астролози

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