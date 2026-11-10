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Дневни хороскоп за 10. новембар: Кога очекују занимљиви сусрети?

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АТВ редакција
10.11.2026 07:09

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Шта нам звијезде поручују данас.

Ован

На послу ћете морати да реагујете и прилагодите се околностима. У љубави је вријеме за више спонтаности, а слободни би могли запазити некога ко дијели њихова интересовања. Посветите пажњу правилној исхрани.

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Стрпљење ће вам помоћи да приведете крају обавезу која се одужила. Партнер би могао покренути тему о заједничким плановима, док слободне очекује познанство преко пријатеља. Посветите више пажње одмору.

Близанци

Креативност ће вам донијети предност у рјешавању пословних изазова. У љубави вас очекује занимљиво изненађење, а слободни би могли обновити контакт са неким из прошлости. Избјегавајте касне одласке на спавање.

Рак

Неко би могао затражити вашу помоћ или савјет, што ће додатно учврстити пословне односе. Партнер ће цијенити вашу искреност, док слободне очекује прилика за романтичан сусрет. Обратите пажњу на држање тијела.

Лав

Добре вијести могле би вам поправити расположење и подстаћи вас да направите важан корак. У љубави не кријте своје емоције, а слободни би могли доживјети неочекиван флерт. Пронађите вријеме за активности.

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Дјевица

Не журите са доношењем одлука, јер би вам додатне информације могле промијенити перспективу. У вези је важно да покажете разумијевање, док слободне привлачи особа занимљивог карактера. Могућа је главобоља.

Вага

Дан је повољан за успостављање нових контаката и размјену идеја. Партнер ће жељети да са вама подијели своје планове, а слободни би могли добити комплимент који ће их обрадовати. Уведите више кретања у свакодневицу.

Шкорпија

Могуће је да ћете добити задатак који ће захтијевати додатну концентрацију. У љубави вас очекује тренутак који ће вратити узбуђење, док слободне може привући нечија непосредност. Не занемарујте знакове умора.

Стријелац

Отварају вам се могућности за промјену која би могла позитивно утицати на каријеру. Партнер ће вас подстаћи да изађете из рутине, док слободне очекује симпатија на јавном мјесту. Пријаће вам боравак у природи.

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Јарац

Ваша упорност помоћи ће вам да завршите нешто што сте дуго одлагали. У љубави је могуће разрјешење старог неспоразума, а слободни би могли упознати особу кроз пословне контакте. Обратите пажњу на унос витамина.

Водолија

Неочекиван приједлог могао би вам отворити простор за занимљиве подухвате. Партнер ће тражити вашу пажњу, док слободне очекује сусрет са особом која ће их насмијати. Пријаће вам мало више физичке активности.

Рибе

Интуиција ће вам помоћи да препознате прави тренутак за важан разговор. У љубави вас очекује њежнија атмосфера, а слободни би могли открити да симпатија није једнострана. Водите рачуна о редовном одмору.

(ГласСрпске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Дневни хороскоп

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